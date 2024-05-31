Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей

Зловмисники використовують нову схему, щоб отримати доступ до облікових записів українців у месенджерах. Шахраї розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей у конкурсах мистецтва.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що повідомлення можуть надходити від знайомих людей, тому українців просять бути особливо пильними.

"Не переходьте за посиланнями та не вводьте жодних даних, навіть якщо вас про це просить «друг»", - зауважують у Держспецзв’язку.

Там наголошують, що якщо ви все ж таки перейшли за посиланням і ввели свої дані, ваш акаунт може бути скомпрометований.

Що робити, якщо ваш акаунт скомпрометовано:

У Держспецзв’язку радять українцям у разі взлому акаунту дотримуватися таких порад:

Терміново перевірте підключені до месенджера пристрої.

Завершіть невідомі сесії.

Видаліть акаунт. Пам'ятайте, що при цьому всі ваші повідомлення та дані будуть втрачені.

Створіть новий акаунт і одразу ж увімкніть багатофакторну автентифікацію. Як налаштувати багатофакторну автентифікацію читайте за посиланням.

Як не стати жертвою шахраїв

У Держспецзв’язку закликають українців бути пильними та не довіряти незнайомцям.

"Не переходьте за посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів. Не вводьте свої дані на незнайомих веб-сайтах", - радять у відомстві.

Якщо ви підозрюєте, що ваш акаунт скомпрометовано, негайно повідомте про це CERT-UA:

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com