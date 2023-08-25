При обмене криптовалюты на гривну необходимо хранить все документы - советы юриста

Пока в Украине нет полноценного законодательства для рынка виртуальных активов, говорит юристка Stron Legal Services Карина Клименко. Поэтому в вопросах обмена криптовалюты на гривну следует придерживаться принципа легальности и безопасности в условиях отсутствия запретов. Для этого следует выбирать проверенные варианты обмена криптовалюты, хранить документы и декларировать доходы. О том, как лучше легально обналичивать крипту на фиат, Delo.ua рассказывает в статье "Меняем биткоины на гривне. Как украинцам обналичить криптовалюту".

Юристка Stron Legal Services Карина Клименко составила топ-3 советов, которые помогут проводить такие финансовые операции грамотно:

1. Используйте лицензированные криптообменники. Лучше выбирать платформы, имеющие соответствующие лицензии и регистрацию в органах регуляции. Это поможет вам избежать мошенничества и обеспечит дополнительный уровень защиты ваших средств и личной информации.

"Регистрируясь на платформах убедитесь, что у них надежные системы защиты данных пользователей. Важно выбрать платформу, которая применяет шифрование и другие технические меры для сохранения вашей личной информации и финансовых данных. Это поможет обменивать криптовалюту на гривне безопаснее", - говорит Клименко.

2. Сохраняйте документацию. Важно хранить все документы, связанные с обменом криптовалюты на деньги, включая счета, сделки и детали транзакций. Это поможет вам в будущем подтвердить легальность и происхождение ваших средств, если потребуется.

3. Правильно декларируйте доходы. Если вы получаете прибыль от обмена или продажи криптовалюты, нужно учитывать нормы налогового законодательства и декларировать средства, а также платить соответствующие налоги. Для этого может обратиться к специалистам налогового права или налоговой консультации, где помогут разобраться со сложными вопросами и выполнить налоговые обязательства.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин рекомендует следить за изменениями в законодательстве и новостями рынка виртуальных активов, особенно касающихся криптобирж, платежных систем, банков: "Дело в том, что участники финансового рынка могут применять механизмы криптовалют в своих продуктах или партнерских проектах. Поэтому можно следить, например, за новостями криптобиржи, клиентом которой является инвестор. Так что если криптобиржа создает интересный продукт, например, криптокарту, ее всегда можно оформить и протестировать относительно вывода криптовалюты в гривне".

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, к концу 2023 года курс litecoin может вырасти до $150 или упасть до $20.

Больше о том, как украинцам лучше обменивать криптовалюты на гривне, читайте в статье Delo.ua "Меняем биткоины на гривны. Как украинцам обналичить криптовалюту".