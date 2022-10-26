Міняємо біткоїни на гривні. Як українцям перевести криптовалюту у готівку

Українці мають кілька способів виведення криптоактивів у "живі" гроші. Найпростіше скористатися послугами обмінних пунктів або оформити спеціальну платіжну картку. При цьому за переведення в готівку доведеться заплатити до 10-15%.

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Чимало власників криптовалюти запитують, як перетворити свій цифровий актив на звичайні гроші? Здається, звучить абсурдно. Адже криптовалюта якраз і призначена для того, щоб відмовитися від фіатних валют – гривень, доларів або євро, які схильні до девальвації та інфляції, і обіг яких контролюється державою.

Проте, криптоактиви у більшості країн світу не є повноцінним засобом платежу (поки що). Щоправда, вже з'являються криптовалютні карти, щоб розплачуватися ними за товари та послуги. Але це все одно лише створює ілюзію, що оплата здійснюється в цифрових активах. Наприклад, в Україні згідно з нормами закону № 2473-VIII "Про валюту та валютні операції" будь-які платежі можливі виключно у національній валюті, тобто у гривні.

Отже, так чи інакше, потрібно шукати спосіб, щоб перетворити криптовалюту у звичні гроші.

Віртуальні обмінні пункти

Щоб вивести цифрові активи у фіат, найпростіше скористатися послугами онлайн-обмінників. Це практично такий самий обмінний пункт, як і той, що знаходиться десь поряд із будинком та обмінює долари на гривню. Тільки криптообмінники займаються операціями із цифровою валютою.

Їх на просторах Інтернету безліч. Є як вітчизняні обмінні пункти, так і зарубіжні. Але принцип їхньої роботи плюс-мінус однаковий.

Обмін відбувається за таким механізмом:

для початку необхідно вибрати криптовалюту та суму, яку потрібно продати (нехай це буде BTC, наприклад); після цього слід вибрати валюту, в яку буде здійснена конвертація (припустимо, гривня або долар);

далі потрібно буде ввести особисті дані (прізвище, ім'я, номер мобільного телефону);

на останньому етапі необхідно вказати банківську картку, на яку будуть зараховані гроші, та підтвердити угоду.



Залежно від швидкості роботи обмінного пункту кошти можуть впасти на карту як через пару хвилин, так і через добу. Все, криптовалюта перетворилася на звичайні гроші, якими тепер можна розплачуватись у магазинах чи онлайн, або зняти у банкоматі.

Деякі обмінники пропонують послугу видачі готівки в обмін на криптовалюту (зазвичай виводять у долар). Клієнт залишає заявку на сайті обмінного пункту, з ним зв'язуються та кажуть, куди під'їхати за грошима. Швидше за все, забирати "кеш" потрібно буде в одному із звичайних пунктів обміну валют. Або ж можна замовити доставку валюти кур'єром прямо додому.

Зрозуміло, що послуги обмінних пунктів не безкоштовні. Вони беруть за конвертацію та виведення коштів комісію у розмірі 2-12%. Як правило, така комісія вже врахована в курсі обміну криптовалюти на фіатні гроші.

Головний недолік криптообмінних пунктів у цьому, що ці операції провадяться як то кажуть під "чесне слово". Немає жодних гарантій, що за свої пару біткоїнів, відправлені з гаманця, вдасться отримати гривні чи долар. Надія лише на порядність сервісу та відгуки про нього від інших користувачів. Іншого, на жаль, не дано. Крім того, не всі обмінники працюють із великою кількістю криптовалют. Зазвичай набір обмежується BTC, USDT, ETH, LTC. Щось більш екзотичне, як Solana або Dogecoin, обміняти складніше. До того ж за обмін менш популярних криптовалют може стягуватися підвищена комісія до 15%.

Біржові сервіси P2P

На криптовалютних біржах є сервіси виведення криптовалют. Вони працюють за принципом P2P (peer-to-peer або від людини до людини). Це означає, що біржа зводить продавця криптовалюти та її покупця, виступаючи посередником під час угоди. Різниця з обмінними пунктами у тому, що біржі відсівають неблагонадійних продавців, запроваджують свої системи рейтингу та надійності. Це нехай і не на 100%, але забезпечує чистоту угоди та мінімізує ризики шахрайства. P2P-операції доступні на таких біржах, як Binance, Bybit, Huobi, KuCoin і т.д.

Як це працює на практиці? На біржі потрібно перейти у відповідний розділ (він може називатися P2P або P2P-торгівля) та вибрати криптовалюту, яку потрібно вивести у фіат.

Після цього відкриється перелік доступних продавців, які готові придбати валюту. Біля кожного з них буде вказано курс, за яким проводиться конвертація, варіанти виведення (наприклад, список доступних банків або платіжних систем) та максимальна сума, яку продавець може обміняти за один раз.

Далі потрібно вибрати пункт "Продати", вказати суму, номер картки, на яку будуть зараховані гроші та підтвердити операцію. Важливий момент: продавець криптовалюти спочатку має отримати кошти за неї на свій рахунок, і лише потім здійснювати переказ на гаманець покупця. Саме в такий спосіб біржа страхує угоди від шахрайства. І це розумно. Адже операції з криптовалютою безвідкличні. Якщо біткоїни відправлено на чийсь гаманець, повернути їх назад вже неможливо.

Зручно й те, що комісії за обмін зазвичай немає. Але курс обміну відрізняється від ринкового у менший бік. Умовно кажучи, якщо 1 USDT коштує 40,5 грн, то продати цю валюту за допомогою P2P можна буде за 35-40 грн (іноді й дешевше). По суті, на цій різниці між ринковим та обмінним курсом і заробляє друга сторона, яка купує криптовалюту.

За допомогою P2P-операцій найпростіше обмінювати ходові валюти – BTC, ETC, USDT, LTC. Якщо на руках якась інша валюта, яку ніхто не купує, її спочатку доведеться обміняти на той самий біткоїн, а вже потім виводити у гривню, долар, євро.

Крім того, щоб вивести свої активи через конкретну біржу, потрібно, щоб саме там було відкрито криптовалютний гаманець. Якщо його немає, доведеться проходити реєстрацію, верифікацію (засвідчувати свою особу документами) та на створений гаманець перекидати криптовалюту, після чого виводити її у "кеш".

До речі, покупці валюти можуть виставляти свої обмеження. Найчастіше це мінімальна сума, яку вони готові викупити. І якщо продавець не погоджується розлучитися з умовними 100 USDT, покупець угоду відхилить.

Криптовалютні карти

Можна використовувати для виведення криптовалюти також й платіжні картки. Так-так, вони існують. Причому вже не перший рік. Криптобіржа Binance однією із перших свою карту ще в 2020 році, потім з'явилася карта від біржі Betconix. Пропонує такі картки навіть платіжна система Visa разом із платформою Crypto.com. Скористатися The Crypto.com Visa Card можуть лише жителі Сінгапуру, США, Канади, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Євросоюзу.

Поступово такі карти дістаються і України. У вересні представники Binance пообіцяли, що до кінця 2022 року українські користувачі матимуть можливість оформити криптовалютну карту, яка буде прив'язана до їхніх біржових гаманців. За допомогою цієї картки вони зможуть оплачувати покупки та послуги. Криптовалюта, яка знаходиться на біржовому рахунку, конвертуватиметься у гривню.

Втім є криптокарта, яку можна оформити в Україні прямо зараз. Це Weld Card, яку у вересні анонсував Unex Bank спільно із платформою Weld Money. Карта віртуальна, хоча на сайті банку вказано, що можна замовити і пластиковий варіант. Щоб отримати її, потрібно на сайті Weld Money вибрати відповідний розділ, пройти реєстрацію (вказати ПІБ, контактні дані) та верифікацію через "Дія.Підпис" (потрібен обліковий запис у "Дії"), а також заповнити анкету, вказавши сімейний стан, місце роботи та середній рівень доходу на місяць.

Після закінчення реєстрації користувач отримує доступ до особистого кабінету на платформі Weld Money, де він бачить свою карту, може керувати нею та додати до платіжних сервісів, таких як Apple Pay або Google Гаманець (той, що раніше був Google Pay).

Власне, найголовніше питання: як за допомогою такої карти перетворити криптовалюту на хрусткі банкноти? Для початку потрібно підключити до неї біржовий гаманець. Поки що Weld працює лише з двома біржами – WhiteBit та Huobi. Але незабаром обіцяє дати можливість виведення коштів із бірж Binance, Exmo, Kuna.

Прив'язати гаманець до Weld Card можна в тому ж самому особистому кабінеті. І все, карта готова до використання. Причому користувач має два сценарії. Він може зняти готівку, через банкомат або POS-термінал у магазині. Другий варіант – розрахуватись карткою в магазині, на АЗС, в перукарні.

Як це працює? При спробі розплатитись карткою або зняти гроші, платформа-посередник в особі Weld Money блокує потрібну суму на криптогаманці і надсилає запит банку-партнеру, яким є Unex Bank. Банк обробляє цей запит та відкриває кредитний ліміт у гривні на суму покупки. POS-термінал або банкомат схвалюють списання, а Weld Money гасить кредитний ліміт банку, списуючи кошти з криптогаманця власника картки.

Схема, звісно, досить громіздка. Але оскільки в Україні криптовалюта не визнана як засіб платежу, розрахунки мають у будь-якому разі відбуватися у гривні.

За випуск картки платити не потрібно. Але за зняття коштів у банкоматі доведеться віддати 1,5% суми + 5 грн. Крім того, платформа братиме 3% з кожної операції (щоправда, тимчасово комісія не стягується), а також, залежно від біржі, може бути комісія за виведення коштів із криптогаманця до 10%. До речі, Weld Card працює лише з USDT. Інша криптовалюта для переведення в готівку не підійде. Конвертація відбувається за офіційним курсом НБУ, тобто 36,6 грн за одну монету.