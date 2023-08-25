Під час обміну криптовалюти на гривню необхідно зберігати всі документи - поради юриста

Наразі в Україні немає повноцінного законодавства для ринку віртуальних активів, говорить юристка Stron Legal Services Каріна Клименко. Тому у питаннях обміну криптовалюти на гривню варто дотримуватися принципу легальності та безпеки в умовах відсутності заборон. Для цього варто обирати перевірені варіанти обміну криптовалюти, зберігати документи та декларувати доходи. Про те, як краще легально переводити крипту у фіат, Delo.ua розповідає у статті "Міняємо біткоїни на гривні. Як українцям перевести криптовалюту у готівку".

Юристка Stron Legal Services Каріна Клименко склала топ-3 порад, які допоможуть проводити такі фінансові операції грамотно:

1. Використовуйте ліцензовані криптообмінники. Краще обирати платформи, які мають відповідні ліцензії та реєстрацію в органах регуляції. Це допоможе вам уникнути шахрайства та забезпечить додатковий рівень захисту ваших коштів та особистої інформації.

"Реєструючись на платформах переконайтеся, що вони мають надійні системи захисту даних користувачів. Важливо обрати платформу, яка застосовує шифрування та інші технічні заходи для збереження вашої особистої інформації та фінансових даних. Це допоможе обмінювати криптовалюту на гривні безпечніше", - говорить Клименко.

2. Зберігайте документацію. Важливо зберігати всі документи, пов'язані з обміном криптовалюти на гроші, включаючи рахунки, угоди та деталі транзакцій. Це допоможе вам в майбутньому підтвердити легальність та походження ваших коштів, якщо з'явиться потреба.

3. Правильно декларуйте доходи. Якщо ви отримуєте прибуток з обміну або продажу криптовалюти, треба враховувати норми податкового законодавства та декларувати кошти, а також платити відповідні податки. Для цього може звернутися до фахівців з податкового права або податкової консультації, де допоможуть розібратися зі складними питаннями та виконати податкові зобов'язання.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує слідкувати за змінами в законодавстві та новинами ринку віртуальних активів, які особливо стосуються криптобірж, платіжних систем, банків: "Справа в тому, що учасники фінансового ринку можуть застосовувати механізми криптовалют в своїх продуктах або партнерських проєктах. Тому можна слідкувати, наприклад, за новинами криптобіржі, клієнтом якої є інвестор. Тож якщо криптобіржа створює цікавий продукт, наприклад, криптокартку, її завжди можна оформити та протестувати стосовно виведення криптовалюти у гривні".

Раніше повідомлялося, що, на думку експертів, до кінця 2023 року курс litecoin може зрости до $150 або впасти до $20.

Більше про те, як українцям краще обмінювати криптовалюти на гривні, читайте у статті Delo.ua "Міняємо біткоїни на гривні. Як українцям перевести криптовалюту у готівку".