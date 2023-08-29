Процесс пошел. Как спотовые биткоин-ETF фонды могут изменить инвестиционный мир

В середине августа стало известно, что британская компания Jacobi Asset Management запустила спотовый биткоин-ETF фонд. Это первый в Европе проект, торгующийся на бирже Euronext Amsterdam. Рынок криптоактивов отреагировал на новость о ETF bitcoin довольно вяло, но эксперты говорят, что новый продукт может существенно изменить расклады в инвестотрасли. Так что Delo.ua решила разобраться, что такое спотовые биткоин-ETF фонды, в каких странах реально инвестировать в такие инструменты и могут ли украинцы стать участниками этих проектов.

Как запустили биткоин-ETF в Европе

Фонд компании Jacobi Asset Management находится под регулированием Комиссии по финансовым услугам Гернси (Великобритания). Соответствующее разрешение продукт получил еще осенью 2021 года. Сначала биткоин-фонд должен был начать работу летом 2022 года. Но эти планы были перенесены из-за глобальных проблем на крипторынке: речь идет о крушении таких проектов, как Terra, FTX и т.д.

Наконец, представители Jacobi Asset Management решили, что криптоиндустрия готова встретить их продукт, поскольку отрасль находится в достаточно спокойном состоянии и вроде уже вышла из кризиса. Поэтому с 15 августа биткоин-фонд запустил листинг на бирже Euronext Amsterdam. Актив котируется под тикером BCOIN. На старте его цена была в районе $20,5, но через 2 недели – по состоянию на 28 августа – стоимость инструмента снизилась до $17,7.

Первый в ЕС биткоин-ETF торгуется по 17,7 доллара.

Запуск биткоин-ETF считают в Jacobi Asset Managemen знаковым событием, поскольку теперь Европа опережает США в запуске инвестирования в BTC для институциональных инвесторов, которые хотят получить безопасный и надежный доступ к преимуществам цифровых активов с помощью знакомых и регулируемых структур.

"В отличие от других продуктов на европейском рынке, которые являются долговыми инструментами, наш фонд напрямую владеет базовым активом". Мартин Бедналл генеральный директор Jacobi Asset Management

Что такое bitcoin-ETF простыми словами

Теперь давайте разберем, что такое спотовый биткоин-ETF фонд. Как объясняют эксперты, схема работает следующим образом. Первоначально фонд закупает реальный биткоин на криптобирже. Далее он передает актив в банк-хранитель. В то же время фонд выпускает сертификаты на приобретенные монеты и выдает их инвесторам. Таким образом, клиент становится участником инвестиционного фонда и владеет биткоином не напрямую, а через сертификат биткоин-ETF.

А налитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак говорит, что Jacobi bitcoin-ETF имеет две основные особенности:

спотовость;

соответствие "зеленому" порядку.



То есть фонд предназначен для институционалов, которым в своих портфелях необходимо учитывать нормы Европейского регламента по ESG , объясняет Орыщак.

"В отличие от существующих bitcoin-ETN фондов , при покупке паев bitcoin-ETF BCOIN, инвесторы будут владеть не долгом фонда, а базовым активом, то есть монетами bitcoin. Кроме того, форма ETF, в отличие от формы ETN, предусматривает жесткое госрегулирование, проверку отчетности и высокий уровень защиты инвесторов", – акцентирует эксперт.

В свою очередь президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак в комментарии Delo.ua отмечает, что инструмент в формате BCOIN может заинтересовать институциональных инвесторов, поскольку эти фонды действительно находятся под жестким надзором контролирующих органов. Поэтому благодаря жесткому регулированию государств клиенты могут получить определенные плюсы. В частности:

высокий уровень защиты прав инвестора;

снижение рисков кражи биткоина и т.д.



"Такие фонды инвестируют в реальную криптовалюту. А другие фонды инвестируют в производные инструменты по криптовалюте. Так что если инвестор хочет безопасно приобрести реальный биткоин, теперь он может сделать это через bitcoin-ETF, поэтому не нужно самостоятельно покупать монеты через криптобиржу". Тарас Козак президент инвестиционной группы УНИВЕР

Каким образом такие фонды сохраняют реальный BTC? Когда bitcoin-ETF покупает монету, он передает актив банкам-хранителям: "То есть депозитарий берет на себя обязательства по хранению и защите этих активов, чтобы их не украли, не заблокировали и др. Это новый серьезный уровень возможностей для широкого круга инвесторов ", – объясняет Козак.

В то же время, инвестирование в bitcoin-ETF имеет свои минусы. Ключевой из них – риски колебаний курса криптоактива. А все потому, что монеты всегда остаются рискованным финансовым инструментом с огромной волатильностью. При этом неважно, приобретена крипта самостоятельно на бирже или через bitcoin-ETF . Риски курсовых колебаний не делают исключений ни для кого-либо из инвесторов.

Появятся ли bitcoin-ETF в США

Стоит отметить, что рынок криптоактивов отреагировал на запуск биткоин-фонда Jacobi Asset Management довольно вяло: в середине августа альтокины потеряли в цене 3-15%, а курс BTC почти не изменились. То есть, по данным сайта Coinmarketcap, 15-16 августа биткоин находился на уровне $29,2-29,4 тыс.

Как объясняет Максим Орыщак из ЦБТ, такое поведение монет неудивительно, поскольку в условиях дефицита ликвидности и "криптозимы" на рынке цифровых монет инвесторы могли испугаться возможного оттока средств институционалов из альтоинов в пользу нового фонда BCOIN или в сам bitcoin.

Правда, ситуация на рынке криптоактивов может существенно измениться, когда спотовые bitcoin-ETF появятся в США, продолжает Орыщак, но для этих процессов нужно время.

"Сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) практически не дает никаких комментариев по этой теме. Но представители фондов BlackRock, Valkyrie, Fidelity Investments и другие, подавшие соответствующие заявки в SEC, считают, что на эти процессы может потребоваться 6-12 месяцев. То есть одобрить заявки в США могут в середине 2024 года". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

По мнению эксперта, принципиальное согласие SEC на одобрение заявок американских инвест-фондов уже есть, поэтому сейчас в комиссии анализируют предложенные механизмы защиты инвесторов: "Скорее всего, запуск спотовых ETF-фондов в США будет совпадать со временем завершения "криптозимы". Инвесторы это понимают, поэтому особо и не нервничают из-за медлительности SEC", - говорит Орыщак.

Согласен с этим и директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко. Юрист отметил в комментарии Delo.ua, что создание таких фондов – это частично ответ на законодательные ограничения или отсутствие профильного законодательства для рынка инвестиций в криптоактивы в США. Так что запуск каждой новой разновидности биржевого актива впервые - это не быстрая процедура.

"Регуляторы США имеют свое законодательство и процедуры, и они не зависят от того, что происходит в ЕС. Поэтому они идут своим темпом, чтобы решить все существующие законодательные проблемы и риски". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Как видим, эксперты предоставляют довольно положительный прогноз для рынка развития спотовых биткоин-ETF.

Как украинцам купить bitcoin-ETF

Эксперты говорят, что украинцы могут стать инвесторами bitcoin-ETF фондов, но этот процесс достаточно непрост во время войны и может находиться в серой зоне.

Так, юрист Иван Никитченко отмечает, что процедура приобретения реальных биткоинов через такие фонды стандартна, как и для участия в работе фондового рынка за рубежом: "Необходимо открыть счет за границей, оформить соглашение с брокером/инвестиционным фондом и совершить сделку по покупке", - говорит эксперт.

Однако Тарас Козак предупреждает, что во время полномасштабной войны НБУ запретил проводить определенные капитальные операции. То есть регулирование запрещает украинцам переводить средства за границу, чтобы покупать капитальные активы. Речь идет об инвестициях в ценные бумаги или нечто подобное.

"Физические лица не могут законно переводить эти средства. Можно это делать не совсем легально: в размере 100 тыс. грн в месяц с банковской карты. Для этого люди применяют транзакции через разные платежные системы. Но здесь есть вопросы не только в себестоимости таких операций". Также могут возникать вопросы у налоговой и других контролирующих органов". Тарас Козак президент инвестиционной группы УНИВЕР

Если у украинцев уже есть средства за пределами нашей страны, они смогут их инвестировать в bitcoin-ETF , продолжает Козак, поскольку ограничений для таких операций нет.

"Если у украинцев есть счет в иностранном банке и они могут открыть счет у иностранного брокера, тогда из средств, которые уже находятся в таких банках, они могут купить ценные бумаги и, в том числе, сертификаты этого европейского биткоин-фонда", - объясняет эксперт.

Тарас Козак отмечает, что сейчас среди украинцев существует большой спрос на такие инвестиции, но возможности маленькие. То есть люди хотят покупать иностранные активы, потому что пытаются диверсифицировать свои накопления из-за рисков войны в нашей стране.

"Но пока НБУ не снимет ограничения на операции с иностранными активами и вывод средств за границу - вся эта история будет в серой зоне", - говорит эксперт.

Как bitcoin-ETF работают с инвесторами

В целом bitcoin-ETF действительно работают с инвесторами, как и другие привычные фонды, говорят эксперты. То есть, в данном случае активами фонда становится криптовалюта, на эти монеты фонд выпускает сертификаты, поэтому именно эти сертификаты могут купить инвесторы.

"То есть когда инвестор захочет приобрести биткоин через фонд, он посылает запрос и средства через своего брокера в bitcoin-ETF. Далее фонд покупает биткоин, переводит его на свой счет в депозитарий. Таким образом, активы фонда растут, поэтому сертификат на эти активы получает конечный инвестор", – объясняет Тарас Козак.

В то же время инвесторы смогут быстро продавать или покупать сертификаты bitcoin-ETF, как и самостоятельно на криптобирже. Но все операции нужно проводить через брокера.

"То есть эти инвестиционные сертификаты - это фактически официальные ценные бумаги, которые очень тесно коррелируют с активом биткоина. Условно, биткоин падает в цене на 20%, сертификат этого фонда тоже упадет на 20%", - объясняет Козак.

Но у частных инвесторов может возникнуть сложность в приобретении сертификатов bitcoin-ETF. Тарас Козак отмечает, что пока неясно, смогут ли неквалифицированные инвесторы покупать такие активы, поскольку это уже зависит от регуляции каждой страны. Соответствующее законодательное определение есть в каждой стране, в Украине тоже.

"Кто такой неквалифицированный инвестор? Это инвестор, который недостаточно богат, квалифицирован, образован. Таким инвесторам обычно не разрешено покупать высоко рискованные инструменты. Поэтому брокеры не имеют права продавать таким клиентам активы, даже если люди хотят их приобрести". Тарас Козак президент инвестиционной группы УНИВЕР

Еслисли инвесторы планируют купить сертификаты bitcoin-ETF, они должны понять, где именно зарегистрирован фонд. К примеру, в ЕС. Тогда европейский регулятор может накладывать ограничения на действия фонда. В том числе, речь идет о возможности продавать сертификаты европейцам и иностранцам. Это регулирование достаточно сложное и у каждой страны есть свои правила.

"Итак, чтобы разобраться в этом вопросе, лучше проконсультироваться у своего брокера. В частности, можно спросить: я хочу купить такой актив, вы разрешаете? Брокер уже определяет, можно или нет", - советует Тарас Козак.

Появится ли рынок сертификатов bitcoin-ETF в Украине

Инвестиционный банкир Тарас Козак говорит, что в нашей стране также могут продавать сертификаты иностранных bitcoin-ETF фондов, но этот процесс достаточно сложен. Дело в том, что во время полномасштабной войны украинские инвестиционные компании не могут выводить капитал за границу. Соответственно, легального пути купить такие сертификаты за границей нет.

В то же время иностранные инвесторы могут завести эти активы в Украину. Но для этого нужно построить сложный путь: гривна, украинский инвестор, украинский брокер, иностранный брокер, торгующий сертификатами bitcoin-ETF. Пока такой легальной инфраструктуры нет.

Тарас Козак приводит пример, позволяющий понять, как именно работает такая схема:

Условная кипрская компания может приобрести сертификаты биткоин-ETF за границей.

Затем он должен открыть счет в украинском депозитарии.

Далее нужно перевести сертификаты такого фонда в Украину.

После этого сертификаты реально продать украинцам.

"Большого смысла в таких операциях нет, потому что они стоят дорого. Хотя если в Украине появится спрос и украинцы будут готовы покупать актив, условно, на 5% дороже, чем этот сертификат стоит в Европе. Тогда в нашей стране может появиться небольшой соответствующий рынок", - говорит Тарас Козак.

Где еще можно инвестировать в bitcoin-ETF

Максим Орыщак по ЦБТ отмечает, что в принципе украинцы могут приобрести акции Jacobi FT Wilshire Bitcoin (BCOIN), поскольку этот инструмент торгуется на бирже Euronext Amsterdam. То есть, купить активы сможет любой инвестор, имеющий выход на эту биржевую площадку.

"Однако этот bitcoin-ETF может быть дорогим из-за необходимости соблюдать Европейские регламенты по ESG, поэтому розничным инвесторам лучше поискать другие инструменты". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Как вариант, Максим Орыщак предлагает присмотреться к спотовым bitcoin-ETF , торгующимся в Канаде и Бразилии. Кроме того, в США работает bitcoin-ETF от ProShares и Valkyrie Investment, базовым активом у них является фьючерс Чикагской товарной биржи (CME) на bitcoin.

Для понимания: фьючерсный bitcoin-ETF – это инвестиционный фонд, отслеживающий фьючерсные контракты на bitcoin. Он позволяет инвесторам извлекать прибыль от изменений стоимости биткоина без фактического владения криптовалютой, поскольку он базируется на фьючерсах, а не на физических активах.

"В этих инструментах защита инвестора не хуже, чем у Jacobi FT Wilshire Bitcoin", – уверен Орыщак.