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США предоставили $500 млн для поддержки Украины и других пострадавших стран от российской войны
Соединенные Штаты Америки выделили Европейскому банку реконструкции и развития 500 миллионов долларов для поддержки украинских предприятий и госуслуг, а также стран, пострадавших от войны, которую развязала Российская Федерация на территории Украины.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
"Этот вклад подтверждает нашу поддержку народа Украины, который защищает свою страну от непровоцированной и неоправданной войны России. Это сигнал нашей солидарности со странами, пострадавшими от войны по выбору Путина, усилившей продовольственную безопасность и повысившей цены на энергию во всем мире, особенно в развивающихся странах", - сказал помощник министра международной торговли и развития Алексия Латортю.
Отмечается, что данное финансирование поддержит немедленное реагирование на кризис главным образом в Украине, включая:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- потребности энергетической безопасности;
- продовольственной безопасности, включая жизненно важную инфраструктуру транспорта и логистики, а также прямое финансирование фермеров и экспортеров;
- поддержка уязвимых слоев и внутренне перемещенных лиц.
В Минфине отметили, что взнос США привлечет не менее 1 миллиарда долларов инвестиций ЕБРР, которые помогут восстановить экономическую активность с помощью инструментов распределения рисков и мобилизации других доноров.
В частности, это финансирование также поддержит гранты технической помощи для поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения бизнес-среды и смягчения рисков продовольственной и энергетической безопасности.
Напомним, Кабинет министров на заседании 26 июля принял обращение к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украины "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23.