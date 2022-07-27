США предоставили $500 млн для поддержки Украины и других пострадавших стран от российской войны

Соединенные Штаты Америки выделили Европейскому банку реконструкции и развития 500 миллионов долларов для поддержки украинских предприятий и госуслуг, а также стран, пострадавших от войны, которую развязала Российская Федерация на территории Украины.

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Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Этот вклад подтверждает нашу поддержку народа Украины, который защищает свою страну от непровоцированной и неоправданной войны России. Это сигнал нашей солидарности со странами, пострадавшими от войны по выбору Путина, усилившей продовольственную безопасность и повысившей цены на энергию во всем мире, особенно в развивающихся странах", - сказал помощник министра международной торговли и развития Алексия Латортю.

Отмечается, что данное финансирование поддержит немедленное реагирование на кризис главным образом в Украине, включая:

потребности энергетической безопасности;

продовольственной безопасности, включая жизненно важную инфраструктуру транспорта и логистики, а также прямое финансирование фермеров и экспортеров;

поддержка уязвимых слоев и внутренне перемещенных лиц.

В Минфине отметили, что взнос США привлечет не менее 1 миллиарда долларов инвестиций ЕБРР, которые помогут восстановить экономическую активность с помощью инструментов распределения рисков и мобилизации других доноров.

В частности, это финансирование также поддержит гранты технической помощи для поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения бизнес-среды и смягчения рисков продовольственной и энергетической безопасности.

Напомним, Кабинет министров на заседании 26 июля принял обращение к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украины "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23.