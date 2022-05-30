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Финансы
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Стало известно, когда государство возобновит выплаты по программе "єПідтримка"

Стало известно, когда государство возобновит выплаты по программе "єПідтримка"
Фото: ITC

Денег на программу на "єПідтримка" не хватило, однако государство в скором времени планирует возобновить финансирование.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram

"Знаю, что много предпринимателей (особенно с Мариуполя) жалуются, что не смогли получить до сих пор "єПідтримку", кто подал заявку в конце марта. Это правда, денег на программу не хватило", - отметил нардеп. 

По его словам, ситуация изменится уже скоро. 

"Но в ближайшее время будут проголосованы изменения в бюджет № 7413, которыми предусматриваются дополнительные 5,8 млрд гривен на эту программу", - добавил он. 

Таким образом все, кто подал заявку 26-31 марта должны наконец-то получить обещанные выплаты.

Напомним, что правительство выделило Министерству экономики Украины 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе "єПідтримка" украинцам, потерявшим работу из-за вторжения РФ.