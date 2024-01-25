Стартовал рейтинг ТопФинанс-2024: голосуйте за лучшие финучреждения Украины

Delo.ua и Журнал "ТОП100: ретинг крупнейших" объявляют о старте ежегодного рейтинга ТопФинанс-2024. Предлагаем вместе определить лучшие банки, страховые компании, МФО и платежные системы.

Несмотря на войну и вызванные ею потери и риски, банковская система и рынок небанковских финансовых услуг Украины продолжают расти.

По данным НБУ платежеспособные банки за январь-сентябрь 2023 года получили 109,9 млрд грн чистой прибыли. По состоянию на 1 октября 2023 г. только 6 банков из 63 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 155 млн грн. За те же 9 месяцев 2023 года страховые компании собрали чистые страховые премии на сумму 33,438 млрд грн, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время активы финансовых компаний на 1 октября 2023 года составили 251,28 млрд грн – лишь за третий квартал прошлого года прирост составил около 6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что финансовый сектор сохраняет стабильность, адаптировался к вызовам военного времени и активно оказывает услуги своим клиентам.

Учитывая активное развитие финансового сектора, мы рады предложить вам вместе с Delo.ua и журналом “ТОП-100: Рейтинги лучших” определить лучшие банки, страховые компании, МФО и платежные системы Украины в проекте ТопФинанс-2024 .

До 15 февраля будет продолжаться голосование за лучшие банки и страховые компании, а также за самые популярные МФО и платежные системы Украины.

На первом этапе финучреждение представлено в различных номинациях, таких как кредитование МСБ, карточный рынок, страхование КАСКО или ДМС. Ваши голоса позволят определить топ-10 компаний в каждой из них.

На втором этапе жюри, состоящее из финансовых экспертов, путем независимой оценки финучреждений, определять лидеров в каждой номинации. Именно эти банки, страховые и финансовые компании получат награды победителей рейтинга ТопФинанс-2024.

Результаты рейтинга, а также актуальная аналитика, интервью, колонки и прогнозы развития финансовых рынков будут представлены в спецпроекте ТопФинанс-2024 на Delo.ua и Журнал "ТОП100: ретинг крупнейших".