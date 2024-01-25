Стартував рейтинг ТопФінанс-2024: голосуйте за найкращі фінустанови України

Delo.ua та Журнал “ТОП100: ретинг найбільших” оголошують про старт щорічного рейтингу ТопФінанс-2024. Пропонуємо разом визначити найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи

Попри війну та спричинені нею втрати та ризики банківська система та ринок небанківських фінансових послуг України продовжують зростати.

За даними НБУ платоспроможні банки за січень - вересень 2023 року отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку. Станом на 1 жовтня 2023 року лише 6 банків із 63 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 155 млн грн. За ті ж 9 місяців 2023 року страхові компанії зібрали чисті страхові премії на суму 33,438 млрд грн, що на 28,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. У той же час активи фінансових компаній на 1 жовтня 2023 склали 251,28 млрд грн - лише за третій квартал минулого року приріст склав біля 6%.

Ці дані свідчать про те, що фінансовий сектор зберігає стабільність, адаптувався до викликів військового часу та продовує активно надавати послуги своїм клієнтам.

Зважаючи на активний розвиток фінансового сектору ми раді запропонувати вам разом з Delo.ua та журналом “ТОП-100: Рейтинги найкращих” визначити найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи України у проєкті ТопФінанс-2024.

До 15 лютого триватиме голосування за найкращі банки та страхові компанії, а також за найпопулярніші МФО та платіжні системи України.

На першому етапі фінустанови представлено у різних номінаціях, таких як кредитування МСБ, картковий ринок, страхування КАСКО чи ДМС тощо. Ваші голоси дозволять визначити Топ-10 компаній у кожній з них.

На другому етапі журі, що складається з фінансових експертів, шляхом незалежного оцінювання фінустанов визначати лідерів у кожній номінації. Саме ці банки, страхові та фінансові компанії отримають відзнаки переможців рейтингу ТопФінанс-2024.

Результати рейтингу, а також актуальна аналітика, інтерв’ю, колонки та прогнози розвитку фінансових ринків будуть представлені у спецпроєкті ТопФінанс-2024 на Delo.ua та у Журнал “ТОП100: ретинг найбільших”.