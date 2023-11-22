Стейблкоин от PayPal может помочь начать новую "криптовесну" - эксперты

Если стейблкоин от PayPal будет широко использоваться в мире, этот тренд ускорит приближающийся срок новой "криптовесны", считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак. Такой сценарий возможен потому, что благодаря инструментам PYUSD больше фиатных денег, в первую очередь, от американцев смогут попасть в криптотрасль. Больше о том, какие проблемы и перспективы в мире имеет стейблкоин от компании PayPal, Delo.ua рассказывает в статье "Атака на PYUSD. Сможет стейблкоин PayPal не попасть на крючок американских регуляторов".

В общем, такие проекты как стейблкоин от PayPal становятся все более популярными, поскольку бизнес видит перспективы в развитии инфраструктуры для криптоденег, поэтому конкуренция усиливается.

По словам Орыщака, в этих условиях каждая из компаний хотела бы занять наилучшее положение на рынке:

PayPal пытается сделать это через стейблкоин и свою платежную систему.

Его постараются подвинуть другие игроки: например, Илон Маск со своим суперприложением X, Meta и Amazon со своими альтернативами и тому подобное.

Эти тренды видят и американские власти, которые усиливают регулирование криптоиндустрии: "Мир фрагментируется, разрушается долларовый глобализм. Поэтому в будущем стране может потребоваться альтернативная платежная система вместо традиционной для взаимодействия с другими странами, если они являются прямыми противниками. Вот почему в США пытаются создать необходимую" законодательную базу. Пора выводить криптоиндустрию в легальное поле", - говорит Максим Орыщак.

Но пока нет прозрачного и понятного регулирования рынка криптовалют, все новые и существующие криптпроекты могут проходить через жесткие проверки, расследования и судебные слушания от регуляторов США, говорит Орыщак. В этом контексте могут возникнуть и проблемы у стейблкоина от компании PayPal. В то же время эксперты верят, что стейблкоин PayPal может выйти из этих испытаний целым и невредимым.

"Не думаю, что PayPal будет рисковать своей репутацией и мировым именем для любых незаконных действий. Доверие рынка и пользователей – это самое дорогое, что есть у финансовых компаний, в том числе платежных систем. Если стейблкоин обеспечен – то он должен быть обеспечен действительно и компания должна регулярно отчитываться об этом. Так что у финрегуляторов США не будет реальных оснований для предъявления обвинений компании PayPal в отношении стейблкоина PYUSD", - говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что известно о расследовании SEC против PYUSD

Недавно платежная система PayPal получила повестку от SEC из-за стейблкоина PYUSD, передает издание Coingeek. В отдельной заявке к регулятору представители компании отметили: "Мы получили повестку в суд от Отдела контроля за соблюдением законодательства SEC по стейблкоину PayPal USD. Повестка требует предоставить документы. Мы сотрудничаем с SEC в связи с этим запросом".

Новое расследование SEC выглядит логично, поскольку августовский запуск PYUSD американские политики в общем-то восприняли настороженно. К примеру, глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс критически оценила инициативу PayPal в направлении стейблкоинов, передает издание Paymentexpert. В частности, она озвучила "глубокую обеспокоенность", поскольку неясно, какое место в финансовой системе займет PYUSD. Тем более, в настоящее время в США отсутствует регулирование вокруг этой категории криптовалют.

Больше о том, какие проблемы и перспективы в мире имеет стейблкоин от компании PayPal , читайте в статье Delo.ua " Атака на PYUSD. Сможет ли стейблкоин PayPal не попасть на крючок американских регуляторов ".