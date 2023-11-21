Атака на PYUSD. Чи зможе стейблкоїн PayPal не потрапити на гачок американських регуляторів

Судячи з усього, війна між американськими фінансовими регуляторами та представниками криптоіндустрії набирає обертів. Нещодавно Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) розпочала розслідування щодо стейблкоїна компанії PayPal. Delo.ua розповідає, чому PYUSD зіткнулася із проблемами в Штатах, чи може нова криптовалюта сколихнути фінансову стабільність у світі та яке майбутнє чекає на стейблкоїн PayPal.

Розслідування SEC проти PYUSD

Нещодавно платіжна система PayPal отримала повістку від SEC через стейблкоїн PYUSD, передає видання Coingeek. В окремій заявці до регулятора представники компанії зазначили: "Ми отримали повістку в суд від Відділу контролю за дотриманням законодавства SEC щодо стейблкоїна PayPal USD. Повістка вимагає надати документи. Ми співпрацюємо з SEC у зв’язку з цим запитом".

Нове розслідування SEC не стало повною несподіванкою, оскільки серпневий запуск PYUSD американські політики загалом сприйняли насторожено. Наприклад, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників від Демократичної партії Максін Уотерс критично оцінила ініціативу PayPal щодо створення стейблкоїнів, передає видання Paymentexpert. Зокрема, вона висловила "глибоку стурбованість" цими планами, оскільки на її думку незрозуміло, яке місце у фінансовій системі має зайняти PYUSD. Тим більше, наразі в США відсутнє регулювання цієї категорії криптовалют.

Як вже писало Delo.ua, стейблкоїн - це криптоактив, який вважається стабільним, оскільки курс "монет" прив’язаний до звичайних валют (наприклад долар або євро) або біржових товарів (нафта, золото). Стейблкоїни відіграють важливу роль на ринку криптоактивів. Зокрема, інвестори можуть зберігати в цих токенах свої кошти, не сильно переймаючись стрибками котирувань. Це дуже зручно, особливо коли ринок криптовалют переживає значні коливання цін. В такі періоди невигідно конвертувати "монети" у класичну готівку, адже комісія може бути високою.

Поява стейблкоїну PYUSD

Платіжна система PayPal запустила стейблкоїн PYUSD на блокчейні Ethereum у серпні 2023 року. Цю криптовалюту випускає Paxos Trust Company – постачальник криптоінфраструктури, що базується в Нью-Йорку.

Стейблкоїн від PayPal забезпечується депозитами в доларах, казначейськими облігаціями та іншими активами. Токен створено на базі ERC-20 (Ethereum). Його можна використовувати:

для переказів між рахунками PayPal і підтримуваними зовнішніми гаманцями,

для оплати покупок,

для особистих платежів,

для конвертації будь-яких цифрових активів PayPal та ін.

Стейблкоїн PayPal можна придбати на таких майданчиках, як Coinbase, Kraken, KuCoin та ін.

В компанії вважають, що стейблкоїн допоможе об’єднати споживачів фіатної валюти та Web3 (блокчейн). Зокрема, президент PayPal Ден Шульман зазначив, що перехід до цифрових валют вимагає стабільного цифрового інструменту, який легко підключається до фіатної валюти, такої як долар США.

"Наша відданість відповідальним інноваціям і дотриманню нормативних вимог, а також досвід надання нових послуг нашим клієнтам створюють основу, необхідну для сприяння розвитку цифрових платежів через PayPal USD", - сказав Шульман.

Але поява стейблкоїну від PayPal не порадувала учасників фінансової галузі. Зокрема, представники Банку Америки вважають, що "монета" навряд чи набуде широко поширення, оскільки може зіткнутися з високою конкуренцією на ринку.

"У довгостроковій перспективі ми очікуємо, що PYUSD зазнає додаткових труднощів із впровадженням, оскільки конкуренція з боку цифрових валют центральних банків (CBDC) і прибуткових стейблкоїнів зростає", - вважають експерти Банку Америки.

Що відбувається з вартістю PYUSD на крипторинку

Згідно з даними Coinmarketcap, стейблкоїн PayPal знаходиться на 242 місці за ринковою капіталізацією, яка складає $158,9 млн. Перші дані про торги на сайті з’явилися 20 серпня 2023 року. Спочатку котирування "монети" зазнали різких коливань: тобто, могла зростати до $1,05 або падати до $0,98 за "монту". Період нестабільності завершився 8 вересня. Тепер стейблкоїн намагається утримуватися в межах $1 – так і має «працювати» ця криптовалюта, щоб залишитися цікавою для учасників криптоіндустрії.

На старті стейблкоїн PYUSD демонстрував різки коливіння. Джерело: Coinmarketcap.

Навіщо компанія PayPal створила свій стейблкоїн

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в розмові з Delo.ua, головна "фішка" відомої платіжної системи – це 350 млн користувачів. Тож рішення компанії запустити власний стейблкоїн PYUSD виглядає логічно, оскільки криптовалюти дозволяють проводити операції швидко, надійно та значно дешевше.

"Щоб просувати платіжний сервіс далі, має сенс запровадити власну «монету", яка дозволяє краще проводити різноманітні перекази. Більше того, усі стейблкоїни забезпечені реальними грошима в позиції 1:1. Це збільшує довіру до криптовалюти PayPal серед клієнтів», - каже Шевчишин.

Експерт нагадує, що в ще в 2021 році PayPal відкрив можливість для клієнтів користуватися криптогаманцем та проводити переклади у криптовалютах. Тоді запуск цього проекту показав інтерес аудиторії PayPal до криптовалют и продемонстрував обсяг можливих операцій.

"Наскільки я розумію, тоді обсяги можливих переказів у криптовалюті виявилися значними, оскільки вже в першому кварталі 2023 року компанія мала близько одного млрд. клієнтських криптовалют". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак також вважає стейблкоїн PYUSD цікавим проєктом, який компанія PayPal створила під криптовалютну інфраструктуру США.

"Роль стейблкоїну PayPal і самої компанії, в першу чергу, має полягати у створенні шлюзу або порталу для входу та виходу в/з криптовалютного простору для громадян США. PayPal вже має фіатну платіжну інфраструктуру. Крім того, нещодавно в гаманці компанії з’явилась можливість для зберігання криптовалют на кшталт Bitcoin, Ethereum", - говорить Орищак.

В таких умовах поява стейблкоїну PayPal (PYUSD) створює повноцінний ланцюжок, зазначає Орищак. Справа в тому, що користувач матиме можливість придбати PYUSD в гаманці PayPal, а після цього - поміняти на криптовалюту.

"Зберігати куплену крипту можна теж на гаманці PayPal. За необхідності є можливість відправити «монети" потрібному адресату або виконати інші операції. Після криптовалюту можна конвертувати назад у фіатні гроші через стейблкоїн PYUSD», - пояснює Орищак.

Але в стейблкоїна PYUSD можуть виникнути проблеми через те, що "монета" з’явилась в американській економіці несвоєчасно, каже Максим Орищак. Саме зараз в Штатах триває найінтенсивніше у світі формування криптовалютного законодавства.

"Це стосується всіх етапів придбання та переказів криптовалюти. Звідси з’являються масові судові позови SEC до криптобірж. Також не дивує ажіотаж навколо створення криптовалютних фондів ETF в США. Тому майбутнє в PYUSD може скластися як позитивно, так і негативно", - говорить Орищак.

Як може закінчитися протистояння PayPal та фінрегулятора США

Хоча криптоіндустрія досить прохолодно поставилась до появи стейблкоіну PayPal, але криптоінвестори розуміють, що це перспективна історія для майбутнього ринку цифрових "монет", говорить Максим Орищак. Багато галузевих фахівців пов'язують терміни приходу «криптовесни», тобто нового циклу сталого зростання вартості криптовалюти, якраз із припливом американських грошей у галузь. Але коли це станеться і чи станеться, сказати поки що неможливо.

Чому? Процес формування криптовалютної інфраструктури в США йде надто бурхливо та непередбачувано, продовжує Орищак. Ці процеси розвиваються логічно, оскільки влада США не з власної волі екстрено вибудовує криптовалютну інфраструктуру. Штати рухаються в цьому напрямку тому, що світ фрагментується, руйнується доларовий глобалізм.

"Тож якщо в США залишиться колишня система, то для взаємодії з іншими країнами, якщо вони є прямими противниками, знадобиться альтернативна платіжна система", - впевнений експерт.

За його словами, в таких умовах відкритої конкуренції кожен хотів би зайняти у цій майбутній системі найкраще становище:

PayPal намагається зробити це через стейблкоїн та свою платіжну систему.

Його намагатимуться посунути інші гравці: наприклад, Ілон Маск зі своїм супердодатком X, Meta та Amazon зі своїми альтернативами тощо.

"Природньо, що в американському Конгресі, де є представники всіх цих компаній та лобісти гравців старої фінансової системи, баталії лише посилюватимуться". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Водночас з цим, незважаючи на хворобливий вплив регуляторів США на криптогалузь, скоріш за все, стейблкоїн PayPal вийде з цих випробувань цілим та неушкодженим, говорять експерти.

"Не думаю, що PayPal ризикуватиме своєю репутацією та світовим ім'ям для будь-яких незаконних дій. Довіра ринку та користувачів - це найдорожче, що є у фінансових компаній, у тому числі платіжних систем. Якщо стейблкоїн забезпечений - то він повинен бути забезпечений дійсно і компанія повинна регулярно звітувати про це. Тож в фінрегуляторів США не буде реальних підстав для пред’явлення звинувачень компанії PayPal стосовно стейблкоїна PYUSD", - говорить Андрій Шевчишин.

Інфографіка: світовий ринок стейблкоїнів в цифрах

За даними Coingecko станом на середину листопада, ринкова капіталізація стейблкоїнів - $127 млрд, обсяг торгів - $46 млрд.

Найбільші долі розподілені серед таких монет:

Tether (USDT) – 70,9% (рік тому - 46,9%). Капіталізація - $87,5 млрд.

USD Coin (USDC)- 19,4% (рік тому - 31,5%). Капіталізація - $23,9 млрд.

Dai (DAI) - 4,2% (рік тому - 3,8%). Капіталізація - $5,2 млрд.

TrueUSD (TUSD) - 2,7% (рік тому - 0,6%). Капіталізація - $3,3 млрд.

Binance USD (BUSD) - 1,5% (рік тому - 16,4%). Капіталізація - $1,8 млрд.

вааКапіталізація на світовому ринку стейблкоїнів складаня $127 млрд. Джерело: Coingecko.

Чому американські чиновники бачать загрозу в криптовалютах

Справа в тому, що в США вже виникали серйозні економічні кризи, що були викликані проблемами в криптоіндустрії. Тому американські чиновники жорстко слідкують за подіями на ринку криптовалют, щоб захистити економіку від появи нових криз чи потрясінь. Давайте наведемо пару прикладів, про які вже розповідало Delo.ua.

Обвал стейблкоїна TerraUSD (UST). Ця "монета" зазнала краху навесні 2022 року. Нагадаємо, спочатку «токен» був прив’язаний до курсу долару США, але він не мав реальних резервів у "зелених". Фактично курс UST підтримував стабільність завдяки складному поєднанню алгоритмів та спорідненому токену LUNA. В цілому, цей проєкт вважався успішним, в нього вкладали гроші криптоінвестори. Але одного дня команда вирішила відв’язати TerraUSD від долару. Це призвело до різкого зниження вартості UST та LUNA та обвалу «монет». Пізніше проєкт трансформували.

Але ця історія стала гарним уроком, оскільки американська влада вирішила перевести ринок стейблкоїнів у легальне поле. У 2023 році Конгрес активно оговорював декілька варіантів відповідного законопроекту. Зокрема, політики наполягають на певних правилах:

Емітенти стейлбкоїнів мають формувати резерви для підтримання курсу хоча б на рівні 1:1.

Резерви можуть включати долари, депозити, казначейські векселі та ін.

Якщо організація вирішить створити стейблкоїни без дозволу регуляторів, це каратиметься перебуванням у в’язниці та штрафом.

Але всі ці ініціативи - поки що чернетки, оскільки демократи та республіканці не можуть досягти компромісу по цьому законопроєкту.

Крах криптобіржі FTX та банкопад в США. Нагадаємо, восени 2022 року криза наздогнала відому криптобіржу FTX. Тоді стало відомо, що левова частка активів компанії Alameda Research була зосереджена у FTT – власних токенах криптобіржі FTX. А очільником Alameda Research та одним із засновників FTX був Сем Бенкман-Фрід. Після цього клієнти почали масово виводити гроші, компанія не змогла задовольнити хвилю заявок, курс FTT обвалився. Далі криптобіржа подала документи про банкрутство, що дає можливість FTX працювати та навіть спробувати перезапустити платформу.

Після FTX криза накрила банківський сектор США. Навесні 2023 року банкротами стали три великих гравця, які активно проводили операції з віртуальними активами:

Silvergate Bank - працював з криптовалютними компаніями.

Silicon Valley Bank або SVB - працював із хедж-фондами та венчурними компаніями.

Signature Bank - робив ставку на криптобанкінг.

Падіння Silvergate відбулося через масове зняття коштів з депозитів, які, зокрема, забирали клієнти FTX. Далі регулятори закрили SVB та Signature. В першому випадку це відбулося через помилки в управлінні, в другому – у спробах запобігти поширенню банківської кризи.

Після цього Федеральна резервна система (ФРС) вирішила взяти під жорсткий контроль банківську систему, особливо в частині їх операцій зі стейблкоїнами. Тепер держбанки мусять отримувати відповідні дозволи у регулятора для проведення операцій з доларовими токенами чи стейблкоїнами. Крім того, підконтрольні банки можуть працювати із криптоактивами, наприклад, надавати послуги зберігання криптоактивів як депозитарії, але за умови виконання відповідних законів про права споживачів, боротьбу з відмиванням грошей, фінансування тероризму тощо.

Як бачимо, останнім часом в криптоіндустрії відбулося багато потрясінь, що стали серйозною перевіркою для стійкості американської економіки. Тому логічно, що в США намагаються посилити нагляд на всіх рівнях. Для цього:

влада створює відповідне національне законодавство;

фінрегулятори розробляють внутрішні правила для банків.

В цих умовах атака на стейблкоїн компанії PayPal теж зрозуміла, оскільки американські політики побоюються, що відома платіжна система з новою "монетою" створить неочікувані загрозі не тільки фінансовому ринку в США, а й у всьому світі.