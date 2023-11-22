Стейблкоїн від PayPal може допомогти розпочати нову "криптовесну" - експерти

Якщо стейблкоїн від PayPal буде широко використовуватися у світі, цей тренд пришвидшить термін наближення нової "криптовесни", вважає аналітик ЦБТ Максим Орищак. Такий сценарій можливий через те, що завдяки інструментам PYUSD більше фіатних грошей, в першу чергу, від американців зможуть потрапити у криптогалузь. Більше про те, які проблеми та перспективи у світі має стейблкоїн від компанії PayPal, Delo.ua розповідає у статті “Атака на PYUSD. Чи зможе стейблкоїн PayPal не потрапити на гачок американських регуляторів”.

Загалом такі проєкти як стейблкоїн від PayPal стають дедалі популярнішими, оскільки бізнес бачить перспективи в розвитку інфраструктури для криптогрошей, тому конкуренція посилюється.

За словами Орищака, в цих умовах кожна з компаній хотіла би зайняти найкраще становище на ринку:

PayPal намагається зробити це через стейблкоїн та свою платіжну систему.

Його намагатимуться посунути інші гравці: наприклад, Ілон Маск зі своїм супердодатком X, Meta та Amazon зі своїми альтернативами тощо.

Ці тренди бачить й американська влада, яка посилює регулювання криптоіндустрії: "Світ фрагментується, руйнується доларовий глобалізм. Тому в майбутньому країні може знадобитися альтернативна платіжна система замість традиційної для взаємодії з іншими країнами, якщо вони є прямими противниками. Ось чому в США намагаються створити необхідну законодавчу базу. Настав час виводити криптоіндустрію в легальне поле", - говорить Максим Орищак.

Але поки немає прозорого та зрозумілого регулювання для ринку криптовалют, усі нові та існуючі криптопроєкти можуть проходити через жорсткі перевірки, розслідування та судові слухання від регуляторів США, каже Орищак. В цьому контексті можуть виникнути й проблеми в стейблкоїна від компанії PayPal. Водночас з цим, експерти вірять, що стейблкоїн PayPal може вийде з цих випробувань цілим та неушкодженим.

"Не думаю, що PayPal ризикуватиме своєю репутацією та світовим ім'ям для будь-яких незаконних дій. Довіра ринку та користувачів - це найдорожче, що є у фінансових компаній, у тому числі платіжних систем. Якщо стейблкоїн забезпечений - то він повинен бути забезпечений дійсно і компанія повинна регулярно звітувати про це. Тож в фінрегуляторів США не буде реальних підстав для пред’явлення звинувачень компанії PayPal стосовно стейблкоїна PYUSD", - говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відомо про розслідування SEC проти PYUSD

Нещодавно платіжна система PayPal отримала повістку від SEC через стейблкоїн PYUSD, передає видання Coingeek. В окремій заявці до регулятора представники компанії зазначили: "Ми отримали повістку в суд від Відділу контролю за дотриманням законодавства SEC щодо стейблкоїна PayPal USD. Повістка вимагає надати документи. Ми співпрацюємо з SEC у зв’язку з цим запитом".

Нове розслідування SEC виглядає логічно, оскільки серпневий запуск PYUSD американські політики загалом сприйняли насторожено. Наприклад, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників від Демократичної партії Максін Уотерс критично оцінила ініціативу PayPal в напрямку стейблкоїнів, передає видання Paymentexpert. Зокрема, вона озвучила "глибоку стурбованість", оскільки незрозуміло, яке місце у фінансовій системі займе PYUSD. Тим більше, наразі в США відсутнє регулювання навколо цієї категорії криптовалют.

Більше про те, які проблеми та перспективи у світі має стейблкоїн від компанії PayPal, читайте у статті Delo.ua "Атака на PYUSD. Чи зможе стейблкоїн PayPal не потрапити на гачок американських регуляторів".