Страхование жилья от военных рисков: на какие суммы могут рассчитывать украинцы в случае разрушения или повреждения имущества

Несмотря на то, что страхование жилья от военных рисков в Украине существует уже несколько лет, его охват остается ограниченным, а реальные выплаты не всегда соответствуют рыночной стоимости квартиры или дома.

На практике физические лица чаще всего страхуют жилую недвижимость с определенными лимитами, которых достаточно, например, для замены дверей и окон в помещении, остекления балконов и т.д. Страхование же на полную рыночную стоимость встречается редко и стоит дорого — примерно от 1% до 1,5% стоимости имущества в год.

"Если квартира стоит, например, 2 млн гривен, то страхование на полную сумму будет стоить от 20 тыс. до 30 тыс. гривен в год. В многоквартирных домах люди обычно покупают полис с лимитами, потому что вероятность полного уничтожения квартиры ниже, более распространены мелкие повреждения", — поясняет в комментарии для Delo.ua генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

В условиях войны страховые компании тщательно контролируют концентрацию рисков по адресам и почтовым кодам, избегая больших убытков в случае разрушения недвижимости. Некоторые ограничения касаются жилья рядом с инфраструктурными или военными объектами.

Часто страховые компании предлагают покрытие военных рисков как дополнительную опцию стандартного полиса страхования имущества (пожар, стихийные бедствия, затопление и т.п.). И всего несколько компаний предлагают отдельное страхование исключительно от военных рисков. Средняя надбавка за военный риск для квартиры составляет 1–1,5 тыс. грн к стандартному полису стоимостью 3–4 тыс. грн в год.

Что касается реальных выплат, собеседник издания отмечает, что за последний год выплаты участились, ведь количество боеприпасов, которыми враг атакует мирные украинские города, значительно возросло. Страхование позволяет получить компенсацию быстрее, чем через государственную программу "єВідновлення", где оценка имущества и перечисление средств часто затягивается на месяцы, а выплаченных сумм не хватает на полное восстановление.

"Если год назад я говорил, что наши соотечественники относятся к страхованию достаточно прохладно и считают, что ПВО — лучшее страхование, то после того, как на нас стали лететь сотни шахедов, немножко изменилось это отношение. Поэтому выплат стало больше, некоторые компании уже жалуются, что хотят поднимать цены", — пояснил он.

По его словам, государство почти не участвует в перестраховании военных рисков, и это создает дополнительные финансовые ограничения для компаний.

"Мы предлагали комплексную программу с государственным перестрахованием части рисков, но сейчас существует лишь частичная компенсация страховых платежей в прифронтовых регионах, не более 1 млн грн в год, и договор рассчитан только на один год", — объясняет Вячеслав Черняховский.

Как страховые компании работают с военными рисками

Дело.ua спросило у страховых компаний, как они работают с рисками полного и частичного разрушения жилья из-за военных действий, какие лимиты покрытия устанавливают и по какому принципу определяют выплаты.

Директор департамента методологии, андеррайтинга и перестрахования СК ОРАНТА Тамара Рыбалко рассказывает, что компания начала работу с военными рисками практически сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По ее словам, в базовом формате каждый житель Украины, кроме жителей прифронтовых территорий, может застраховать жилую недвижимость от военных рисков в пределах лимита 600 тыс. грн. Это касается как квартир, так и частных домов, а также имущества внутри них. Более высокие лимиты возможны, однако решение принимается индивидуально на уровне андеррайтинга.

На возможность предоставить покрытие и его размер влияют территориальное расположение объекта, близость к объектам критической инфраструктуры, интенсивность обстрелов в конкретном районе, а также наличие предыдущих убытков, связанных с боевыми действиями.

Компания не берет на себя ответственность за компенсацию полной стоимости жилья в случае реализации военных рисков. Жилье может быть застраховано от классических рисков (пожары, затопления, противоправные действия третьих лиц и т.п.) на полную реальную стоимость или согласованную страховую сумму, а военные риски в таком договоре выделяются отдельным блоком и покрываются только в пределах определенного лимита. Этот лимит может составить, например, 600 тыс. грн или другую сумму, согласованную со страховщиком, но в любом случае он будет ниже полной рыночной стоимости большинства объектов, объясняет Тамара Рыбалко.

Если застрахованная квартира или дом полностью уничтожены, размер убытков определяется по результатам специальной оценки. Прежде всего рассчитывается стоимость восстановления объекта — сколько будет стоить его отстроить или отремонтировать до состояния, максимально приближенного к тому, которое было, с учетом износа, устанавливаемого экспертизой.

В некоторых случаях используется подход, при котором ущерб оценивают исходя из стоимости приобретения подобного по характеристикам объекта на дату страхового случая. Из этой суммы вычитается стоимость остатков, которые могут быть использованы или реализованы. После чего полученная сумма корректируется на размер франшизы, определенной контрактом. Страховое возмещение выплачивается в пределах фактического ущерба, но не больше страховой суммы или установленного лимита на военные риски.

Руководитель направления разработки продуктов и методологии СК ИНГО Лариса Симонова в комментарии для Delo.ua рассказала, что компания предлагает страхование жилья с покрытием военных рисков с 2023 года. В компании существуют отдельные программы — "Квартира ЭКСПРЕСС_Все риски" и "Дом ЭКСПРЕСС_Все риски", а также классическое индивидуальное страхование.

Компания изначально не заключает договоры для объектов в регионах с повышенным риском повторных атак, в частности, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, на севере Черниговщины и на территории АР Крым, Донецкой области и Луганской области.

У пакетных решений есть фиксированные лимиты — до 3 млн грн для квартир и до 5 млн грн для частных домов. Эти суммы не всегда соответствуют полной рыночной стоимости жилья, но даже в случае недострахования собственник жилья получает возмещение в пределах установленной страховой суммы без коэффициентов пропорциональности.

В СК ИНГО существует возможность застраховать жилье на полную рыночную стоимость: в классическом страховании проводится индивидуальная оценка объекта, учитывается состояние строения, отделки, инженерные системы. Лимит зависит от стоимости конкретного имущества и согласовывается индивидуально при заключении договора.

Механика урегулирования зависит от типа ущерба: при полном уничтожении имущества возмещается действительная стоимость объекта на дату происшествия, за вычетом остатков и в пределах страховой суммы. В случае частичного повреждения компенсируются затраты на восстановление, включая материалы, ремонт, транспортировку и любые другие расходы.

Перечень исключений из покрытия военных рисков минимален и касается только специфических событий, которые невозможно оценить стандартными методиками. Лариса Симонова отмечает, что не возмещается ущерб от ядерной энергии, радиации и химического или биологического заражения. Все остальные последствия военных действий компенсируются по договору, если застрахованное имущество находится на территории, где полис может действовать.

"Выплата может быть меньше реального ущерба только в случае, когда он превышает установленную страховую сумму. Это не отказ: компания выплачивает максимальный лимит, предусмотренный договором", — убеждает Лариса Симонова, добавляя, что обращение за государственной помощью не влияет на решение страховщика — компания действует исключительно в рамках договора.

Член правления СК Арсенал Страхование Антонина Яковенко рассказывает, что компания страхует жилую недвижимость от военных рисков по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Покрытие доступно как для квартир, так и для частных домов, включая ремонт, технику и мебель. Военные риски включены в несколько продуктов, среди которых "Арсенал-Фортеця", комплексное страхование имущества и программа страхования ипотеки в рамках госпрограммы "єОселя".

"Арсенал-Фортеця — это наше готовое "коробочное" решение с лимитом до 4 млн грн, которое позволяет застраховать квартиру без предварительного осмотра и без лишних формальностей", — объясняет Антонина Яковенко.

Жилье можно застраховать на его полную рыночную стоимость с максимальной суммой выплаты с покрытием военных рисков до 10 млн грн. Если цена объекта превышает эту сумму, компания может привлечь иностранного перестраховщика, тогда лимит увеличивается до 100% стоимости недвижимости, что позволяет обеспечить полное покрытие и для премиальных объектов.

Отдельно Антонина Яковенко отмечает, что компания не применяет коэффициент недострахования: "У нас такого нет. Если случился страховой случай, мы выплачиваем всю сумму, на которую застраховано жилье. Клиент сам выбирает комфортную страховую сумму и точно знает, что получит ее полностью".

В случае полного уничтожения жилья компания компенсирует фактические затраты на восстановление до состояния, в котором оно находилось до разрушения. Выплата производится в пределах выбранного клиентом лимита.

Вместо заключения

Страхование жилья от военных рисков в Украине постепенно развивается, но пока не обеспечивает массовое и полное покрытие реальной рыночной стоимости объектов. Большинство украинцев выбирают минимальные лимиты, защищающие в основном от мелких повреждений, тогда как полное страхование остается дорогим и сложным из-за высоких рисков и отсутствия государственного перестрахования. Несмотря на это, страховщики уже адаптировали продукты к условиям войны, создали программы с покрытием военных рисков и все чаще осуществляют реальные выплаты. Эксперты единодушны: страхование позволяет получить компенсацию быстрее и предсказуемее государственных программ, а спрос на защиту имущества растет вместе с интенсивностью атак.