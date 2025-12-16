Страхування житла від воєнних ризиків: на які суми можуть розраховувати українці в разі руйнування чи пошкодження майна

Попри те, що страхування житла від воєнних ризиків в Україні існує вже кілька років, його охоплення залишається обмеженим, а реальні виплати не завжди відповідають ринковій вартості квартири чи будинку.

На практиці фізичні особи найчастіше страхують житлову нерухомість з певними лімітами, яких достатньо, наприклад, для заміни дверей та вікон у приміщенні, скління балконів, тощо. Страхування ж на повну ринкову вартість є рідкісним і коштує дорого — приблизно від 1% до 1,5% від вартості майна на рік.

“Якщо квартира коштує, наприклад, 2 млн гривень, то страхування на повну суму буде коштувати від 20 тис. до 30 тис. гривень на рік. У багатоквартирних будинках люди зазвичай купують поліс із лімітами, бо ймовірність повного знищення квартири нижча, а дрібні пошкодження — більш розповсюджені”, — пояснює в коментарі для Delo.ua генеральний директор Асоціації “Страховий бізнес” В’ячеслав Черняховський.

В умовах війни страхові компанії ретельно контролюють концентрацію ризиків за адресами та поштовими кодами, уникаючи великих збитків у разі руйнування будинку. Деякі обмеження стосуються житла поруч з інфраструктурними чи військовими об’єктами.

Часто страхові компанії пропонують покриття воєнних ризиків як додаткову опцію до стандартного полісу страхування майна (пожежа, стихійні лиха, затоплення тощо). І лише декілька компаній пропонують окреме страхування виключно від воєнних ризиків. Середня надбавка за воєнний ризик для квартири складає 1–1,5 тис. грн до стандартного поліса вартістю 3–4 тис. грн на рік.

Що стосується реальних виплат, співрозмовник видання зазначає, що за останній рік виплати стали частішими, адже кількість боєприпасів, якими ворог атакує мирні українські міста, значно зросла. Страхування дозволяє отримати компенсацію швидше, ніж через державну програму “єВідновлення”, де оцінка майна та перерахування коштів часто затягується на місяці, а виплачених сум не вистачає на повне відновлення.

“Якщо рік тому я казав, що наші співвітчизники відносяться до страхування досить прохолодно і вважають, що ППО — найкраще страхування, то після того, як на нас стали летіти сотні шахедів, трошки змінилося це ставлення. Тому виплат побільшало, деякі компанії вже скаржаться, що хочуть піднімати ціни”, — пояснює В’ячеслав Черняховський.

За його словами, держава майже не бере участі у перестрахуванні воєнних ризиків, і це створює додаткові фінансові обмеження для компаній.

“Ми пропонували комплексну програму з державним перестрахуванням частини ризиків, але наразі існує лише часткова компенсація страхових платежів у прифронтових регіонах, не більше 1 млн грн на рік, і договір розрахований лише на один рік”, — пояснює В’ячеслав Черняховський.

Як страхові компанії працюють з воєнними ризиками

Delo.ua попитало у страхових компаній, як вони працюють із ризиками повного та часткового руйнування житла через воєнні дії, які ліміти покриття встановлюють і за яким принципом визначають виплати.

Директорка департаменту методології, андерайтингу та перестрахування СК ОРАНТА Тамара Рибалко розповідає, що компанія почала працювати з воєнними ризиками практично одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За її словами, у базовому форматі кожен мешканець України, за винятком жителів прифронтових територій, може застрахувати житлову нерухомість від воєнних ризиків у межах ліміту 600 тис. грн. Це стосується як квартир, так і приватних будинків, а також майна всередині них. Вищі ліміти також можливі, однак рішення ухвалюється індивідуально на рівні андерайтингу.

На можливість надати покриття та його розмір впливають територіальне розташування об’єкта, близькість до об’єктів критичної інфраструктури, інтенсивність обстрілів у конкретному районі, а також наявність попередніх збитків, пов’язаних із бойовими діями.

Компанія не бере на себе відповідальність за компенсацію повної вартості житла у разі реалізації саме воєнних ризиків. Житло може бути застраховане від класичних ризиків (пожежі, затоплення, протиправні дії третіх осіб тощо) на повну дійсну вартість або погоджену страхову суму, а воєнні ризики в такому договорі виділяються окремим блоком і покриваються лише в межах заздалегідь визначеного ліміту. Цей ліміт може становити, наприклад, 600 тис. грн або іншу суму, узгоджену зі страховиком, але в будь-якому разі він буде нижчим за повну ринкову вартість більшості об’єктів, пояснює Тамара Рибалко.

Якщо застрахована квартира або будинок знищені повністю, розмір збитків визначається за результатами спеціальної оцінки. Насамперед розраховується вартість відтворення об’єкта — скільки коштуватиме його відбудувати або відремонтувати до стану, максимально наближеного до попереднього, з урахуванням зносу, який встановлюється експертизою.

У деяких випадках використовується підхід, за якого збиток оцінюють виходячи з вартості придбання подібного за характеристиками об’єкта на дату страхового випадку. Із цієї суми віднімається вартість залишків, які можуть бути використані чи реалізовані. Після цього отримана сума коригується на розмір франшизи, визначеної договором. Страхове відшкодування виплачується в межах фактичного збитку, але не більше страхової суми або встановленого ліміту на воєнні ризики.

Керівниця напрямку розробки продуктів та методології СК ІНГО Лариса Сімонова в коментарі для Delo.ua розказала, що компанія пропонує страхування житла з покриттям воєнних ризиків з 2023 року. У компанії існують окремі програми — "Квартира ЕКСПРЕС_Всі ризики" та "Будинок ЕКСПРЕС_Всі ризики", а також класичне індивідуальне страхування.

Компанія заздалегідь не укладає договори для об’єктів у регіонах із підвищеним ризиком повторних атак, зокрема у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях, на півночі Чернігівщини та на території АР Крим, Донеччини та Луганщини.

Пакетні рішення мають фіксовані ліміти — до 3 млн грн для квартир і до 5 млн грн для приватних будинків. Ці суми не завжди відповідають повній ринковій вартості житла, проте навіть у разі недострахування власник житла отримує відшкодування в межах встановленої страхової суми без коефіцієнтів пропорційності.

В СК ІНГО існує можливість застрахувати житло на повну ринкову вартість: у класичному страхуванні проводиться індивідуальна оцінка об’єкта, враховується стан будівлі, оздоблення, інженерні системи. Ліміт залежить від вартості конкретного майна та погоджується індивідуально під час укладання договору.

Механіка врегулювання залежить від типу збитку: у разі повного знищення майна відшкодовується дійсна вартість об’єкта на дату події, за вирахуванням залишків і в межах страхової суми. У разі часткового пошкодження компенсуються витрати на відновлення, включно з матеріалами, ремонтом, транспортуванням та будь-якими іншими витратами.

Перелік виключень з покриття щодо воєнних ризиків мінімальний і стосується лише специфічних подій, які неможливо оцінити стандартними методиками. Лариса Сімонова зазначає, що не відшкодовуються збитки від ядерної енергії, радіації та хімічного чи біологічного зараження. Всі інші наслідки воєнних дій компенсуються за умовами договору, якщо застраховане майно знаходиться на території, де поліс може діяти.

“Виплата може бути меншою за реальний збиток лише у випадку, коли він перевищує встановлену страхову суму. Це не є відмовою: компанія виплачує максимальний ліміт, передбачений договором”, — переконує Лариса Сімонова, додаючи, що звернення за державною допомогою не впливає на рішення страховика — компанія діє виключно в межах договору.

Член правління СК “Арсенал Страхування” Антоніна Яковенко розповідає, що компанія страхує житлову нерухомість від воєнних ризиків по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Покриття доступне як для квартир, так і для приватних будинків, включно з ремонтом, технікою та меблями. Воєнні ризики включені до кількох продуктів, серед яких “Арсенал-Фортеця”, комплексне страхування майна та програма страхування іпотеки в межах держпрограми "єОселя".

“Арсенал-Фортеця — це наше готове “коробочне” рішення з лімітом до 4 млн грн, яке дозволяє застрахувати квартиру без попереднього огляду та без зайвих формальностей”, — пояснює Антоніна Яковенко.

Житло можна застрахувати на його повну ринкову вартість, з максимальною сумою виплати з покриттям воєнних ризиків до 10 млн грн. Якщо вартість об’єкта перевищує цю суму, компанія може залучити іноземного перестраховика, тоді ліміт збільшується до 100% вартості нерухомості, що дозволяє забезпечити повне покриття і для преміальних об’єктів.

Окремо Антоніна Яковенко наголошує, що компанія не застосовує коефіцієнт недострахування: “У нас такого немає. Якщо трапився страховий випадок, ми виплачуємо всю суму, на яку застраховане житло. Клієнт сам обирає комфортну страхову суму — і точно знає, що отримає її повністю”.

У випадку повного знищення житла компанія компенсує фактичні витрати на відновлення до стану, в якому воно перебувало до руйнування. Виплата здійснюється в межах обраного клієнтом ліміту.

Замість висновку

Страхування житла від воєнних ризиків в Україні поступово розвивається, але поки що не забезпечує масового та повного покриття реальної ринкової вартості об’єктів. Більшість українців обирають мінімальні ліміти, що захищають здебільшого від дрібних пошкоджень, тоді як повне страхування лишається дорогим і складним через високі ризики та відсутність державного перестрахування. Попри це, страховики вже адаптували продукти до умов війни, створили програми з покриттям воєнних ризиків і дедалі частіше здійснюють реальні виплати. Експерти одностайні: страхування дозволяє отримати компенсацію швидше й передбачуваніше, ніж державні програми, а попит на захист майна зростає разом з інтенсивністю атак.