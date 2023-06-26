Тест на анонимность. Почему Binance отказывается от торгов конфиденциальными валютами в Евросоюзе

26 июня известная криптобиржа Binance решила исключить из листинга 12 конфиденциальных токенов в Европе. Новация касается таких стран как Франция, Италия, Испания и Польша. Но впоследствии стало известно, что криптобиржа смягчила запрет и оставляет в торговых парах семь токенов. Редакция Delo.ua решила разобраться, почему Binance больше не хочет торговать анонимными "монетами", как эти изменения повлияют на криптоиндустрию и стоит ли украинцам инвестировать в конфиденциальные проекты.

Как в июне состоится делистинг анонимных токенов в Европе

Еще весной криптобиржа Binance объявила об отказе в торговле конфиденциальными "монетами" на собственной платформе в Евросоюзе. Это означает, что пользователи в Польше, Франции, Италии и Испании не могут приобрести или продать анонимные токены.

Так какие токены Binance планировала изъять из делистинга? Речь идет о таких проектах:

Decred (DCR),

Dash ((DASH),



Zcash (ZEC),



Horizen (ZEN),



PIVX (PIVX),



Navcoin (NAV),



Secret (SCRT),



Verge (XVG),



Firo (FIRO),



Beam (BEAM),



Monero (XMR),



MobileCoin (MOB).



Следует отметить, что три токена входят в топ-100 криптовалют по капитализации. В частности, это Monero (26 место), Zcash (77 место), Dash (90 место) .

Что представляет собой проект Monero

Monero считается одним из самых известных проектов среди частных криптовалют. Не случайно эта валюта имеет капитализацию в $2,9 млрд . Более того, за последний год токен подорожал на 32,25%. Если 27 июня 2022 валюта стоила $125,3, то уже 25 июня 2023 этот показатель вырос до $162. Как видим, проект достаточно стабилен.

За год криптовалюта выросла на 32%.

Итак , что представляет собой анонимная криптовалюта XMR ? В 2012 году был создан протокол CryptoNote. На его базе построена семья анонимных криптовалют. Самая известная из них – Bytecoin (BCN). Этот токен был создан еще в июле 2012 года. Bytecoin стал платежной системой, ориентированной на повышенную конфиденциальность транзакций.

Далее – 18 апреля 2014 года – на свет появился проект Monero как форк Bytecoin. Этот токен также работает на основе протокола CryptoNote и ориентирован на повышенную конфиденциальность транзакций.

Почему происходит делистинг "монет" на Binance

Криптобиржа разослала клиентам соответствующие сообщения по электронной почте. В таких письмах представители платформы отметили , что "из-за местных нормативных требований Binance больше не может предлагать криптовалюты с повышенной конфиденциальностью во Франции".

Информацию представители Binance подтвердили и в разговоре с изданием The Block . В частности, было отмечено: платформа стремится поддерживать как можно больше качественных проектов, но она обязана придерживаться местных законов и правил торговли конфиденциальными монетами.

"Это гарантирует, что мы можем продолжать обслуживать как можно больше пользователей", – говорят в Binance.

Зачем Европа пытается контролировать частные монеты

Дело в том, что анонимные токены – это тип криптовалюты, который предназначен для анонимизации транзакций путем внедрения таких технологий, как доказательства с нулевым знанием . Они могут скрывать детали транзакций и затруднять отслеживание отправителя, получателя и сумм транзакций.

Логично, что частные криптовалюты не нравятся европейским регуляторам. А все потому, что Европейский Союз пытается решить проблемы с отмыванием денег, связанных, в том числе, с анонимными криптовалютными транзакциями. Потому в Европе могут даже вообще запретить конфиденциальные монеты.

Более того, ранее Европейское банковское управление заявило, что криптокомпании должны следить за клиентами, использующими частные монеты. Таким образом, можно заметить потенциальную деятельность по отмыванию денег.

Почему Binance разрешил листинг некоторых частных токенов

Недавно стало известно, что криптобиржа решила смягчить свою политику по поводу частных "монет". Поэтому Binance оставляет в списках семь токенов , так что пользователи смогут торговать этой криптой на платформе. В частности, запрет отменен в отношении таких проектов:

Decred (DCR),

Secret (SCRT),



Verge (XVG),



Navcoin (NAV),



Zcash (ZEC),



Dash (DASH),



PIVX(PIVX).



Это событие оценил соучредитель Secret Network Гай Зискинд, передает издание Decrypt. Он считает, что представители Binance изменили решение после того, как поняли, что "SCRT – это не монета конфиденциальности, а скорее платформа смарт-контрактов, позволяющая хранить и обрабатывать конфиденциальные данные в сети".

"Мы благодарны всем в сообществе Secret, кто обратился в Binance, а также Binance за повторное размещение SCRT в пострадавших европейских странах", - отметил Гай Зискинд.

Также представители проекта Verge сообщили о том, что токен будет и дальше находиться в листинге Binance.

"Verge использует общедоступный блокчейн с видимыми транзакциями, суммами и адресами кошельков", - отметили авторы проекта в Твиттере.

Как делистинг частных токенов повлияет на криптоиндустрию

Эксперты, опрошенные редакцией Delo.ua, считают, что делистинг анонимных криптовалют – масштабная тенденция, поскольку весь мир проводит законодательное регулирование этой отрасли. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, главная причина этих трендов состоит в том, что криптобиржи подстраиваются под нормативные ограничения разных стран. Причем эти тенденции ускорились при принятии крипторегулирующего закона MiCA в Европе.

"Согласно закону, анонимные монеты несут большие риски для отмывания денег и финансирования терроризма. Ведь монеты – это не только торговый спекулятивный инструмент". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Что такое MiCA? Напомним, законопроект регулирования цифровых активов Markets in Crypto-Assets (MiCA) вводит институциональное регулирование выпуска криптовалют и устанавливает единый правовой режим для криптокомпаний на территории Евросоюза .

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак говорит, что крипторынок по-разному реагирует на внедрение норм MiCA. А все потому, что формулировки MiCA неоднозначны и применяются к различным компаниям, децентрализованным организациям, криптовалютам и приложениям.

"Криптобизнес считает, что транзакции в блокчейн-сетях общедоступны, а данные, хранящиеся в смарт-контрактах, не конфиденциальны. Некоторые проекты подчеркивают свою прозрачность и готовность сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение всех норм и требований". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Однако несмотря на утверждение криптофирм, криптобиржи могут проводить делистинг в странах ЕС, говорит Орыщак. Это свидетельствует о растущем влиянии регуляторов и стремлении к большей прозрачности и соблюдению правил на криптовалютных рынках.

Какое будущее ждет анонимные токены после делистинга

Андрей Шевчишин уверен, что в целом делистинг частных криптовалют не повлечет серьезного влияния на криптоиндустрию или другие токены. А вот влияние на самые анонимные коины может быть существенным.

Потому эксперты видят только один выход для реабилитации анонимных проектов. Компании будут вынуждены адаптировать свои внутренние правила в соответствии с требованиями MiCA, говорит Орыщак. Только после этого проекты продолжат работу во всех странах ЕС.

В то же время, не все частные "монеты" стремятся стать публичными и прозрачными.

"Чистые и перспективные проекты будут пытаться выйти из тени, чтобы соответствовать законодательству. Однако не стоит забывать, что это дополнительное финансирование, а значит, не каждый пойдет на этот шаг. Только те, кто видит перспективу". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Коснется ли делистинг анонимных "монет" украинцев

По словам Орыщака, делистинг частных токенов на Binance не влияет на украинских криптоинвесторов, ведь криптобиржа известна, поэтому уровень доверия к ней высок. Более того, украинцы как клиенты Binance имеют регистрацию аккаунтов в Украине. Поэтому даже если кто-нибудь из владельцев анонимных "монет" находится за границей, они могут проводить криптооперации в Польше, Испании, Франции, Италии. В данном случае им ничего не угрожает.

"Делистинг для их портфелей неважен, потому что регистрация аккаунтов проводилась по паспорту и прописке в Украине". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

В то же время, в будущем частные криптовалюты могут быть выведены с платформы Binance и в Украине, говорит Шевчишин. Такой сценарий возможен посредством адаптации и синхронизации нашего законодательства к европейскому. В частности, речь идет о MiCA.

Впрочем, Максим Орыщак считает, что процесс делистинга конфиденциальных токенов может начаться не раньше момента официального вступления Украины в Евросоюз.

Как лучше инвестировать в конфиденциальные криптовалюты

Эксперты считают, что нужно осторожно вкладывать средства в частные токены. Так, Максим Орыщак предлагает рассматривать анонимные "монеты" как одну из ветвей инвестирования. Но при этом не следует вкладывать последние деньги или значительные суммы, чтобы их не потерять.

Если говорить о временных рамках инвестиций, для всех криптовалют существует два основных подхода, продолжает Орыщак.

Первое. Активное трейдинговое участие где можно зарабатывать на ежедневных и еженедельных колебаниях цен.

Второе. Долгосрочное хранение инвестиций . Этот метод не означает, что нужно выводить деньги только через два года, но важно быть готовым к такому сценарию.

В то же время Андрей Шевчишин предостерегает: частные монеты подходят только для краткосрочных инвестиций и торговли.

"Анонимы" хороши для ежедневных спекуляций. Но для инвестиций достаточно опасны. Почему? Потому что высокая волатильность и анонимность позволяет более активные манипуляции ценой". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Поэтому эксперт составил топ-3 рекомендации, которые помогут криптоинвесторам грамотно покупать и продавать частные "монеты" .

• При инвестировании обращайте внимание в первую очередь на капитализированные криптовалюты. Манипуляции с ними сложно провести, поэтому они более надежны.

• Следите за рынком и новостями , изменением законодательства Без этих знаний спекулировать можно только внутри дня.

• Выбирайте только надежных поставщиков услуг и биржи , которые зарекомендовали себя на рынке и имеют длинную позитивную историю. Желательно выбирайте публичные компании с открытыми документами.

В общем, инвестирование в криптовалюты требует осознания рисков и грамотного подхода к покупке крипто активов, обращает внимание Максим Орыщак. Поэтому следует тщательно изучать каждую монету, ее технологию, команду разработчиков, рыночную динамику и фундаментальные факторы, которые могут повлиять на ее цену.