Украина получила грант в $1,25 млрд от США

В государственный бюджет Украины в четверг, 21 сентября, через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка поступил грант от США в размере 1,25 млрд. долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила 9,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов", - отмечают в Минфине.

Там добавляют, что привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов.

“С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд. долларов США от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отметим, Министерство финансов Украины совместно с Всемирным банком реализует Проект PEACE in Ukraine и обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. В сотрудничестве с компанией Делойт Консалтинг, реализующей проект USAID SOERA, Минфин проводит мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку согласованных процедур с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году.

Напомним, 14 сентября Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,25 млрд. долларов США в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine)

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