Україна отримала грант у $1,25 млрд від США

До державного бюджету України у четвер, 21 вересня, через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

"Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів", - зауважують у Мінфіні.

Там додають, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

“Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів США від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зауважимо, Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін проводить моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Нагадаємо, 14 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант у розмірі 1,25 млрд доларів США у рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine)

Джерело фото: ua.depositphotos.com