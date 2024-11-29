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Украина получила от Южной Кореи первую финансовую помощь: сколько денег дали
29 ноября Украина получила $100 млн. бюджетной помощи от Южной Кореи.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, это первая бюджетная помощь Украине от корейских партнеров. Деньги будут направлены на поддержку социальной сферы.
"Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны", — подчеркнул глава правительства.
Заметим, в апреле 2024 года между правительствами Украины и Южной Кореи было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов в течение 2024 – 2029 годов.
Отмечается, что кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка – 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.
Южная Корея отказала Украине в продаже вооружения, — СМИ
Во время визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просили продать Украине вооружение. южнокорейский телеканал SBS.
Речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах противовоздушной обороны, в том числе радиолокационных системах и артиллерийских снарядах.
Но правительство Южной Кореи заявило, что экспортировать оружие в Украину сложно, поскольку это может привести к нарушению законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий.
Кроме этого, правительство Южной Кореи заявило, что из-за высокого спроса и экспортных обязательств по поставкам систем Cheongung ранее в 2030 году невозможно.