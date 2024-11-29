Україна отримала від Південної Кореї першу фінансову допомогу: скільки грошей дали

29 листопада Україна отримала $100 млн бюджетної допомоги від Південної Кореї.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це перша бюджетна допомога Україні від корейських партнерів. Гроші спрямують на підтримку соціальної сфери.

"Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни", - підкреслив очільник уряду.

Зауважимо, у квітні 2024 року між урядами України та Південної Кореї було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів протягом 2024 – 2029 років.

Зазначається, що кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ

Під час візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просили продати Україні озброєння. Натомість уряд країни відмовився, повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

Але уряд Південної Кореї заявив, що експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.

Крім цього, уряд Південної Кореї заявив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим.