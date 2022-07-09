Украина получит грант в $1,7 млрд от целевого фонда одного донора МБРР – Шмигаль

Целевой фонд одного донора, созданный МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID, предоставит Украине 1,7 миллиарда долларов гранта.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, проект соответствующего соглашения 9 июля был одобрен на заседании правительства.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - говорится в сообщении.

В частности, средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напомним, правительство Украины до сентября этого года не планирует поднимать вопрос о реструктуризации долга. В то же время, будет благодарен партнерам, если они выйдут с такими предложениями.