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Украина получит грант в $1,7 млрд от целевого фонда одного донора МБРР – Шмигаль
Целевой фонд одного донора, созданный МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID, предоставит Украине 1,7 миллиарда долларов гранта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, проект соответствующего соглашения 9 июля был одобрен на заседании правительства.
"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Напомним, правительство Украины до сентября этого года не планирует поднимать вопрос о реструктуризации долга. В то же время, будет благодарен партнерам, если они выйдут с такими предложениями.