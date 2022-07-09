Україна отримає грант в $1,7 млрд від цільового фонду одного донора МБРР - Шмигаль

Цільовий фонд одного донора, створений МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID надасть Україні 1,7 мільярда доларів гранту.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт відповідної угоди 9 липня схвалили на засіданні Уряду.

"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, уряд України до вересня цього року не планує порушувати питання про реструктуризацію боргу. Водночас буде вдячний партнерам, якщо вони вийдуть із такими пропозиціями.