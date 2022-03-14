Минфин предложит первые долларовые военные ОВГЗ 15 марта

Министерство финансов 15 марта проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом говорится в объявлении на сайте ведомства.

В частности, состоится первичное размещение военных ОВГЗ, номинированных в американских долларах, со сроком обращения 407 дней (дата погашения - 27 апреля 2023 года).

В отличие от гривневых военных облигаций, этот выпуск будет предусматривать также промеждуточную выплату процентов - 28 апреля и 27 октября 2022 года.

Кроме этих ценных бумаг, инвесторам будут в третий раз предлагаться военные ОВГЗ с кодом UA4000225668, номинированные в гривне (номинальная доходность - 11%, дата погашения - 1 марта 2023 года).

Также состоится доразмещение ОВГЗ с погашением 27 апреля 2022 года (UA4000221436) и доходностью 9,7%. Ранее Минфин продавал их еще в октябре 2021 года, а затем дважды в январе текущего года. На аукционах 1 и 8 марта удалось продать их на 20,7 млн и 125,8 млн гривен соответственно. От размещения же военных облигаций 1 и 8 марта госбюджет получил соответственно 8,12 млрд и 6,61 млрд грн.

Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Напомним, что накануне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила покупку украинских ОВГЗ иностранцами, разрешив в период действия военного положения открывать счета в ценных бумагах и заключать договоры на основании паспортных данных (для физлиц) или регистрационного номера в своей стране (для юрлиц).