Мінфін запропонує перші доларові військові ОВДП 15 березня

Міністерство фінансів 15 березня проведе черговий аукціон із продажу військових облігацій внутрішньої державної позики. Про це йдеться у оголошенні на сайті відомства.

Зокрема, відбудеться первинне розміщення військових ОВДП, номінованих в американських доларах, з терміном обігу 407 днів (дата погашення – 27 квітня 2023 року).

На відміну від гривневих військових облігацій, цей випуск передбачатиме також проміжну виплату відсотків – 28 квітня та 27 жовтня 2022 року.

Крім цих цінних паперів, інвесторам втретє пропонуватимуться військові ОВДП з кодом UA4000225668, номіновані у гривні (номінальна дохідність – 11%, дата погашення – 1 березня 2023 року).

Також відбудеться дорозміщення ОВДП з погашенням 27 квітня 2022 року (UA4000221436) та дохідністю 9,7%. Раніше Мінфін продавав їх ще у жовтні 2021 року, а потім двічі у січні поточного року. На аукціонах 1 та 8 березня вдалося продати їх на 20,7 млн та 125,8 млн гривень відповідно. Від розміщення ж військових облігацій 1 і 8 березня держбюджет отримав відповідно 8,12 млрд і 6,61 млрд грн.

Кошти від військових облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що напередодні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спростила покупку українських ОВДП іноземцями, дозволивши у період дії воєнного стану відкривати рахунки у цінних паперах та укладати договори на підставі паспортних даних (для фізосіб) або реєстраційного номера у своїй країні (для юрособ).