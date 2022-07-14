Украина с начала войны получила около $13 млрд - Нацбанк

На счет Национального Банка с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины было зачислено около 13 миллиардов долларов от иностранных партнеров. Активизация международной помощи прошла в конце июня.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью BBC.

По его словам, активизация международной помощи прошла в конце июня.

"Благодаря этому в течение июня и первых дней июля Украина получила около 4,4 млрд долл США. Всего с начала войны в страну поступило почти 13 млрд долл. США помощи."

Он подчеркнул, что правительство тратит существенные средства на оборону и безопасность: на закупку вооружения и техники, на выплаты военным, на транспортировку.

"Правительству нужны средства для социальной поддержки граждан: это пенсии, зарплаты бюджетному сектору, в том числе и учителям и врачам, это стипендии. К этому добавились социальные выплаты временно перемещенным лицам, а еще нужны средства на восстановление инфраструктуры. Это все деньги, и они не берутся с неба", - сказал Николайчук.

Напомним, Национальный банк Украины еще 6 июля получил от правительства Швеции 577,7 миллиона шведских крон (около 1,7 миллиарда гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных сил Украины.