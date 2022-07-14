Україна з початку війни отримала майже $13 млрд - Нацбанк

На рахунок Національного Банку з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України було зараховано майже 13 мільярдів доларів від іноземних партнерів. Активізація міжнародної допомоги відбулася наприкінці червня.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю BBC.

За його словами, активізація міжнародної допомоги відбулася наприкінці червня.

"Завдяки цьому упродовж червня та перших днів липня Україна отримала близько 4,4 млрд дол. США. Загалом з початку війни до країни надійшло майже 13 млрд дол. США допомоги.

Він наголосив, що уряд витрачає суттєві кошти на оборону та безпеку: на закупівлю озброєння та техніку, на виплати військовим, на транспортування.

"Уряду потрібні кошти для соціальної підтримки громадян: це пенсії, зарплати бюджетному сектору, зокрема і вчителям та лікарям, це стипендії. До цього додалися ще соціальні виплати тимчасово переміщеним особам, а ще потрібні кошти на відновлення інфраструктури. Це все гроші, й вони не беруться з неба", - сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, Національний банк України ще 6 липня отримав від уряду Швеції 577,7 мільйона шведських крон (майже 1,7 мільярда гривень в еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних сил України.