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Україна з початку війни отримала майже $13 млрд - Нацбанк
На рахунок Національного Банку з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України було зараховано майже 13 мільярдів доларів від іноземних партнерів. Активізація міжнародної допомоги відбулася наприкінці червня.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю BBC.
За його словами, активізація міжнародної допомоги відбулася наприкінці червня.
"Завдяки цьому упродовж червня та перших днів липня Україна отримала близько 4,4 млрд дол. США. Загалом з початку війни до країни надійшло майже 13 млрд дол. США допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він наголосив, що уряд витрачає суттєві кошти на оборону та безпеку: на закупівлю озброєння та техніку, на виплати військовим, на транспортування.
"Уряду потрібні кошти для соціальної підтримки громадян: це пенсії, зарплати бюджетному сектору, зокрема і вчителям та лікарям, це стипендії. До цього додалися ще соціальні виплати тимчасово переміщеним особам, а ще потрібні кошти на відновлення інфраструктури. Це все гроші, й вони не беруться з неба", - сказав Ніколайчук.
Нагадаємо, Національний банк України ще 6 липня отримав від уряду Швеції 577,7 мільйона шведських крон (майже 1,7 мільярда гривень в еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних сил України.