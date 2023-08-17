Украина вошла в ТОП-5 стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами

По результатам второго квартала 2023 года Украина, Австралия, Великобритания, Нидерланды и США являются лидерами по числу бесконтактных оплат гаджетами в мире.

Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.

Отмечается, что Украина продолжает уверенно идти по пути активной диджитализации, в том числе и в оплатах.

Так, доля расчетов смартфонами и гаджетами из NFC среди всех бесконтактных оплат с картами Mastercard в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60%.

По словам Юрия Батхина, вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове , уже пять лет подряд Украина традиционно входит в десятку стран мира, являющихся лидерами по количеству NFC-оплат цифровыми картами Mastercard.

По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США.

Стремительное развитие NFC -оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков, позволяющих превратить гаджет из NFC – смартфон, смартчасы или фитнес-браслет – в удобный платежный инструмент, а кроме этого – с распространением технологии бесконтактной оплаты.

Так, сегодня уже 95% всех оплат картами Mastercard в физических торговых точках в Украине – бесконтактные. Среди самых популярных категорий – продуктовый ритейл, питание, одежда и обувь, а также автозаправочные станции.

Важным фундаментом для распространения культуры бесконтактных оплат стало развитие сети платежных терминалов, поддерживающих такой вид расчетов. По данным НБУ, сегодня почти 97% POS – терминалов в стране принимают бесконтактные оплаты.

"В свое время запуск технологии бесконтактной оплаты Mastercard стал знаковым событием, совершившим революцию в платежах по всему миру и в Украине в частности. Благодаря своей простоте, удобству и безопасности, бесконтакт стал абсолютным фаворитом в оплатах среди украинцев, и сегодня Украина входит в десятку передовых стран мира по количеству бесконтактных операций с картами Mastercard" , – подчеркивает Юрий Батхин.

По его мнению, именно комплексный подход к развитию бесконтактных оплат в стране и открытость украинцев к инновациям стали важными предпосылками "цифрового скачка" и обеспечили Украине место среди мировых стран-лидеров в категории NFC- оплат .

Отметим, украинские банки и международные платежные системы повысили с 1 июля до 0,9% предельную ставку интерчейнджа за безналичные платежи.