Україна увійшла до ТОП-5 країн світу за кількістю безконтактних оплат ґаджетами

За результатами другого кварталу 2023 року Україна, Австралія, Велика Британія, Нідерланди та США є лідерами за кількістю безконтактних оплат ґаджетами у світі.

Про це повідомляє пресслужба Mastercard.

Зазначається, що Україна продовжує впевнено йти шляхом активної диджиталізації, зокрема і в оплатах. Так, частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат з картками Mastercard у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60%.

За словами Юрія Батхіна, віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові, уже п’ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, що є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard.

За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом із Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США.

Стрімкий розвиток NFC-оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців, які дозволяють перетворити гаджет з NFC – смартфон, смартгодинник чи фітнес-браслет – на зручний платіжний інструмент, а окрім цього – з розповсюдженням технології безконтактної оплати.

Так, сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках в Україні – безконтактні. Серед найпопулярніших категорій – продуктовий ритейл, заклади харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.

Важливим фундаментом для поширення культури безконтактних оплат також став розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків. За даними НБУ, сьогодні майже 97% POS-терміналів в країні приймають безконтактні оплати.

"Свого часу запуск технології безконтактної оплати Mastercard став знаковою подією, що здійснила революцію в платежах по всьому світу і в Україні зокрема. Завдяки своїй простоті, зручності та безпеці, безконтакт став абсолютним фаворитом в оплатах серед українців, і сьогодні Україна входить до десятки передових країн світу за кількістю безконтактних операцій з картками Mastercard", – підкреслює Юрій Батхін.

На його думку, саме комплексний підхід до розвитку безконтактних оплат в країні та відкритість українців до інновацій стали важливими передумовами "цифрового стрибка" і забезпечили Україні місце серед світових країн-лідерів у категорії NFC-оплат.

Зауважимо, українські банки та міжнародні платіжні системи підвищили з 1 липня до 0,9% граничну ставку інтерчейндж за безготівкові платежі.