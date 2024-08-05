В августе курс доллара не поднимется выше 42 грн, но без колебаний не обойдется

На неделе с 29 июля по 4 августа официальный курс НБУ вырос всего на 4 копейки – с 41,09 до 41,13 грн/$. Эксперты уверены: в августе нацвалюта должна вести себя стабильно и не иметь девальвационных планов. Но курсовая ситуация может резко измениться осенью, так что гривня снова рискует пойти в депрессию.

Как происходили валютные интервенции

На прошлой неделе Нацбанк по традиции совершил валютные интервенции: регулятор ничего не купил на рынке, но продал инвалюты на $767,4 млн.

Для понимания: неделей ранее регулятор продал $785,14 млн.

Что происходило на межбанке и наличном рынке

На минувшей неделе, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке был такой:

29 июля гривна стоила 40,93-40,98 грн/$,

2 августа нацвалюта достигла уровня 41,22/41,25 грн/$.

Это означает, что за этот период курс вырос на 27-29 коп.

Тем временем на наличном рынке, по данным finance.ua, ситуация развивалась следующим образом:

29 июля курс был на позициях 40,89-41,43 грн/$,

4 августа доллар стоил 41,03-41,53 грн/$.

В результате на наличном рынке нацвалюта выросла на 10–14 коп.

Как чувствовала себя нацвалюта в начале августа

Неделя с 29 июля по 4 августа прошла довольно спокойно, между тем гривна немного откатилась против доллара, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

" То есть, во все попытки гривни в паре с долларом закрепиться поблизости или даже ниже 41 были неудачными, что можно интерпретировать как недостаточную силу продавцов валюты. На самом деле продавцы валюты немного выдохлись на прошлой неделе, когда активно продавали валюту на укреплении гриве. Поэтому в начале августа при относительной стабильности спроса предложение валюты было несколько меньше. Также вырос спрос населения на откате курса", — объясняет эксперт.

Что влияет на курсовые колебания в августе

На этой неделе валютный рынок должен вести себя спокойно, считает начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, поскольку регулятор полностью контролирует ситуацию. В частности, стабилизации курса нацвалюты способствуют следующие факторы:

Первый. НБУ, приняв своевременные меры, на время стабилизировал рынок, поэтому такая ситуация может продолжаться до осени.

Второе. Курсовые коридоры, хоть и новые, но останутся на конечном уровне июля: 40,7-41,7 грн/$.

Третье. При необходимости регулятор может осуществлять в дальнейшем достаточно мощные валютные интервенции на уровне $200-250 млн за один банковский день.

Четвертый. Как следствие, устанавливается относительное равновесие между спросом и предложением, что обязательно скажется на более или менее стабильных курсовых показателях.

Пятый. Действие режима "управляемой гибкости" сохранится, а это будет означать, что изменения на валютном рынке будут происходить в "системе" — без чрезмерных скачков и резких движений.

"Самое главное, в августе сохранится разновекторность трендов: после возможного незначительного роста курсов следует ожидать равнозначного их снижения", — отмечает Лесовой.

В свою очередь Андрей Шевчишин отмечает, что в августе НБУ должен удержать курс ниже 41,6 грн/$ и не допустить выход наличных за пределы 42 грн/$. Такой подход поможет снизить инфляционные и девальвационные ожидания. А еще если держать курс на текущих уровнях, импортеры могут снизить свои отметки до 43-44 грн/$. Тогда колебания курса будут минимизированы.

"Активизация аграриев с продажей нового урожая будет базисом по предложению валюты на рынке. А вот нерезиденты будут наоборот продолжать выходить и аккумулировать средства дивиденды на вывод. Эти факторы также могут разновекторно влиять на курс валюты и провоцировать его колебания", — говорит Шевчишин.

Какой курса нацвалюты следует ожидать с 5 по 11 августа

По оценкам Тараса Лесового, на этой неделе курс нацвалюты будет находиться в таком коридоре:

на межбанке – 40,7-41,7 грн/$;

на наличном рынке – 40,7-42 грн/$.

То есть, средние недельные курсовые отклонения будут наблюдаться до 2% от начального курса недели.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой и понятной. А основные изменения могут произойти уже осенью: когда курс будет постепенно приближаться к "госбюджетному" на конец года — 42,1 грн/$", — обращает внимание Тарас Лесовой.

Андрей Шевчишин согласен с тем, что в период с 5 по 11 августа гривня в паре с долларом будет колебаться в диапазоне 41-42, ведь именно НБУ и валютный рынок определились с этими пределами.

"По крайней мере, рынок так и не смог провалить вниз отметку 41 грн за доллар, а НБУ не дал рынку пройти выше 41,7 грн/$. Соответственно, это новые ориентиры, в пределах которых будет колебаться межбанк, а наличные будут двигаться с опережением 20-40 копеек по курсу", – говорит аналитик.