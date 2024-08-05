У серпні курс долара не піде вище 42 грн, але без коливань не обійдеться

На тижні з 29 липня до 4 серпня офіційний курс НБУ виріс усього на 4 копійки – з 41,09 до 41,13 грн/$. Експерти впевнені: у серпні нацвалюта має вести себе стабільно та не має девальваційних планів. Але курсова ситуація може різко змінитися восени, тож гривня знову ризикує піти у депресію.

Як відбувались валютні інтервенції

Минулого тижня Нацбанк за традицією здійснив валютні інтервенції: регулятор нічого не купив на ринку, але продав інвалюти на $767,4 млн.

Для розуміння: тижнем раніше регулятор продав $785,14 млн.

Що відбувалось на міжбанку та готівковому ринку

На тому тижні, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку був такий:

29 липня гривня коштувала 40,93-40,98 грн/$,

2 серпня нацвалюта дійшла до рівня 41,22/41,25 грн/$.

Це значить, що за цей період курс виріс на 27-29 коп.

Тим часом на готівковому ринку, за даними finance.ua, ситуація розвивалась наступним чином:

29 липня курс був на позиціях 40,89-41,43 грн/$,

4 серпня долар коштував 41,03-41,53 грн/$.

В результаті на готівковому ринку нацвалюта зросла на 10-14 коп.

Як почувала себе нацвалюта на початку серпня

Тиждень з 29 липня до 4 серпня пройшов досить спокійно, між тим гривня трохи відкатилася проти долару, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Тобто, всі намагання гривні в парі з доларом закріпитися поблизу або навіть нижче 41 були невдалими, що можна інтерпретувати як недостатню силу продавців валюти. Насправді продавці валюти трохи видохлися позаминулого тижня, коли активно продавали валюту на укріпленні гриві. Тому на початку серпня при відносній стабільності попиту пропозиція валюти була дещо менше. Також підріс попит населення на відкаті курсу", - пояснює експерт.

Що впливатиме на курсові коливання у серпні

На цьому тижні валютний ринок має вести себе спокійно, вважає начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, адже регулятор повністю контролює ситуацію. Зокрема, стабілізації курса нацвалюти сприяють такі фактори:

Перше. НБУ, вживши своєчасних заходів, на певний час стабілізував ринок, тож така ситуація може тривати до осені.

Друге. Курсові коридори, хоч і дещо нові, але залишаться на прикінцевому рівні липня: 40,7-41,7 грн/$.

Третє. За потреби регулятор може надалі здійснювати досить потужні валютні інтервенції на рівні $200-250 млн за один банківський день.

Четверте. Як наслідок, встановлюється відносна рівновага між попитом і пропозицією, що неодмінно позначиться на більш-менш стабільних курсових показниках.

П’яте. Дія режиму "керованої гнучкості" збережеться, а це означатиме, що зміни на валютному ринку відбуватимутьcя в “системі” - без надмірних стрибків і різких рухів.

"Найголовніше, в серпні збережеться різновекторність трендів: після можливого незначного зростання курсів варто очікувати рівнозначне їх зниження", - зазначає Лєсовий.

Своєю чергою, Андрій Шевчишин зазначає, що у серпні НБУ має втримати курс нижче 41,6 грн/$ та не допустити вихід готівки за межі 42 грн/$. Такий підхід допоможе знизити інфляційні та девальваційні очікування. А ще якщо тримати курс на поточних рівнях, імпортери можуть знизити свої оцінки знизили до 43-44 грн/$. Тоді коливання курсу будуть мінімізовані.

"Активізація аграріїв з продажем нового врожаю буде базисом по пропозиції валюти на ринку. А от нерезиденти будуть навпаки продовжувати виходити та акумулювати кошти/дивіденди на вивід. Ці фактори також можуть разновекторно впливати на курс валюти та провокувати його коливання", - каже Шевчишин.

На який курс нацвалюти варто очікувати з 5 до 11 серпня

За оцінками Тараса Лєсового, на цьому тижні курс нацвалюти буде знаходитися в такому коридорі:

на міжбанку - 40,7-41,7 грн/$;

на готівковому ринку - 40,7-42 грн/$.

Тобто, середні тижневі курсові відхилення будуть спостерігатися до 2% від початкового курсу тижня.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою та зрозумілою. А основні зміни можуть статися вже восени: коли курс поступово наближатиметься до "держбюджетного" на кінець року - 42,1 грн/$", - звертає увагу Тарас Лєсовий.

Андрій Шевчишин згоден з тим, що в період з 5 до 11 серпня гривня в парі з доларом буде коливатися в діапазоні 41-42, адже саме НБУ та валютний ринок визначилися з цими межами.

"Принаймні ринок так й не зміг провалити вниз позначку 41 грн за долар, а НБУ не дав ринку пройти вище 41,7 грн/$. Відповідно, це нові орієнтири, в межах яких буде коливатися міжбанк, а готівка буде рухатися з випередженням 20-40 копійок по курсу", - каже аналітик.