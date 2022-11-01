В НБУ создали новую вертикаль подчинения: что изменилось и зачем это нужно

Для усиления эффективности управленческих процессов в Национальном банке Украины создана новая вертикаль подчинения - "Финансовая стабильность". Также частично перераспределены подразделения по вертикалям подчинения и обязанности между членами правления Национального банка.

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Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба регулятора.

Новая вертикаль объединяет в себе подчинение НБУ вместе с Департаментом финансовой стабильности.

"Нововведение будет способствовать совершенствованию процесса наработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, выявляемых Департаментом финансовой стабильности", — пояснила прессслужба Нацбанка.

Кроме того, в вертикаль "Общий блок" вошел Департамент стратегии и развития. Это сделали с целью усиления роли стратегии в институции и ее обновления, ускорения внедрения ключевых изменений финансовой системы и Национального банка, а также в соответствии с общей практикой мировых центральных банков.

"Произошедшие изменения соответствуют лучшей мировой практике и рекомендациям международных финансовых организаций. Подобные принципы применяются в деятельности центральных банков, в частности Банка Англии", — уверяют в НБУ.

Как теперь выглядит раздел подразделений по вертикалям подчинения НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный руководит вертикалью "Общий блок", в структуру которого входят: департамент стратегии и развития, департамент безопасности, департамент персонала, юридический департамент, департамент внутреннего аудита, департамент коммуникаций, департамент риск-менеджмента, управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Офис правление Национального банка Украины, Секретариат Совета Национального банка Украины, отдел режимно-секретной работы, отдел по предотвращению и противодействию коррупции.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова будет руководить новой вертикалью "Финансовая стабильность", в которую входят: департамент методологии регулирования деятельности банков, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, департамент финансовой стабильности.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Сергей Николайчук, относятся: департамент монетарной политики и экономического анализа, департамент статистики и отчетности, управление европейской интеграции и международных программ.

К вертикали "Рыночные операции", которая находится под руководством Юрия Гелетия, относятся следующие подразделения: департамент кредитного анализа и поддержки ликвидности, департамент открытых рынков, управление корпоративных прав и депозитарной деятельности НБУ.

К вертикали "Платежные системы и денежное обращение", руководство которой осуществляет Алексей Шабан, относятся: департамент платежных систем и инновационного развития, департамент денежного обращения, департамент информационных технологий, центральное хранилище, государственная казна Украины, банкнотно-монетный двор НБУ.

В вертикалях "Пруденционный надзор" и "Финансово административный и операционный блок" состав структурных подразделений не изменился, произошло перераспределение обязанностей между членами Правления. Первым будет руководить Дмитрий Олейник, вторым — Ярослав Матузко.