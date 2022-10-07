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Рада назначила нового главу НБУ
Верховная Рада Украины на заседании 7 октября поддержала назначение Андрея Пышного на должность главы Национального банка. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская.
Решение поддержали 290 народных депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Пышного на пост главы НБУ 6 октября. Комитет по вопросам финансовой политики рассмотрел его назначение в тот же день.
Новый глава НБУ после своего назначения выступил в зале парламента с речью. Нардеп Ярослав Железняк сообщил ключевые тезисы:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами;
- нужно разобраться с продажей облигаций НБУ;
- "я приветствую заявление Минфина о необходимости отказа от эмиссионного финансирования бюджета";
- учетная ставка 25% адекватна и пока будет таковой;
- курс, который определен НБУ вполне адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям, курс на рынке это колебание в основном из-за психологического элемента;
– по состоянию на 7 октября золотовалютные резервы уже более 24 млрд долларов. За последнюю неделю они улучшились.
Как сообщало Delo.ua, для назначения Пышного на должность главы НБУ было две главные причины.
Первая неформальная – он давно знаком и тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности – в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". Вторая – формальная, заключающаяся в заслугах Пышного в должности главы Ощадбанка, где тот провел успешные реформы и повысил прибыльность учреждения.
Что известно о новом главе НБУ
Пышный имеет 16 лет опыта работы в банковской сфере. С 2003 по 2007 год он занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка, по совместительству некоторое время исполнял обязанности главы госбанка.
В 2014 году Пышный вернулся в Ощадбанк на должность председателя правления, кем проработал до октября 2020 года. В ходе его работы Международный арбитраж обязал РФ выплатить Ощадбанку 1,3 миллиарда долларов.
В политике Пышный тоже был. В частности, он работал с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, когда тот основывал политический проект "Фронт перемен". После парламентских выборов в 2012 году Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".
Напомним, 4 октября Кирилл Шевченко решил уйти с должности главы НБУ. Причиной такого решения тогда он назвал "состояние здоровья".
Оданк после того, как Национальное антикоррупционное бюро сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за выведения средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах, он заявил, что "причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление, которое его подорвало.