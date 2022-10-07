Рада назначила нового главу НБУ

Верховная Рада Украины на заседании 7 октября поддержала назначение Андрея Пышного на должность главы Национального банка. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская.

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Решение поддержали 290 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Пышного на пост главы НБУ 6 октября. Комитет по вопросам финансовой политики рассмотрел его назначение в тот же день.

Новый глава НБУ после своего назначения выступил в зале парламента с речью. Нардеп Ярослав Железняк сообщил ключевые тезисы:

- дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами;

- нужно разобраться с продажей облигаций НБУ;

- "я приветствую заявление Минфина о необходимости отказа от эмиссионного финансирования бюджета";

- учетная ставка 25% адекватна и пока будет таковой;

- курс, который определен НБУ вполне адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям, курс на рынке это колебание в основном из-за психологического элемента;

– по состоянию на 7 октября золотовалютные резервы уже более 24 млрд долларов. За последнюю неделю они улучшились.

Как сообщало Delo.ua, для назначения Пышного на должность главы НБУ было две главные причины.

Первая неформальная – он давно знаком и тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности – в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". Вторая – формальная, заключающаяся в заслугах Пышного в должности главы Ощадбанка, где тот провел успешные реформы и повысил прибыльность учреждения.

Что известно о новом главе НБУ

Пышный имеет 16 лет опыта работы в банковской сфере. С 2003 по 2007 год он занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка, по совместительству некоторое время исполнял обязанности главы госбанка.

В 2014 году Пышный вернулся в Ощадбанк на должность председателя правления, кем проработал до октября 2020 года. В ходе его работы Международный арбитраж обязал РФ выплатить Ощадбанку 1,3 миллиарда долларов.

В политике Пышный тоже был. В частности, он работал с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, когда тот основывал политический проект "Фронт перемен". После парламентских выборов в 2012 году Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

Напомним, 4 октября Кирилл Шевченко решил уйти с должности главы НБУ. Причиной такого решения тогда он назвал "состояние здоровья".

Оданк после того, как Национальное антикоррупционное бюро сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за выведения средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах, он заявил, что "причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление, которое его подорвало.