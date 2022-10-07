Рада призначила нового голову НБУ

Верховна Рада України на засіданні 7 жовтня підтримала призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку. Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська.

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Рішення підтримали 290 народних депутаті.

Президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Пишного на пост голови НБУ 6 жовтня. Комітет з питань фінансової політики розглянув його призначення того ж дня.

Новий голова НБУ після свого призначення виступив в залі парламенту з промовою, нардеп Ярослав Железняк повідомив ключові тези:

- дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами;

- потрібно розібратися з продажом облігацій НБУ;

- "я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету";

- облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою;

- курс який визначений НБУ цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям, курс на ринку це коливання в основному через психологічний елемент;

- станом на 7 жовтня золотовалютні резерви вже більше 24 млрд доларів. За останній тиждень вони покращились.

Як повідомляло Delo.ua, для призначення Пишного на посаду голови НБУ було дві головні причини.

Перша неформальна – він давно знайомий і тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема – в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". Друга – формальна, яка полягає у заслугах Пишного на посаді голови Ощадбанку, де той провів успішні реформи і підвищив прибутковість установи.

Що відомо про нового голову НБУ

Пишний має 16 років досвіду роботу в банківській сфері. З 2003 по 2007 рік року він займав посаду першого заступника голови правління Ощадбанку, за сумісництвом деякий час виконував обов’язки голови держбанку.

У 2014 році Пишний повернувся до Ощадбанку на посаду голови правління, ким пропрацював до жовтень 2020 року. Під час його роботи Міжнародний арбітраж зобов'язав РФ виплатити Ощадбанку 1,3 мільярда доларів.

В політиці Пишний також був. Зокрема, він працював з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, коли той засновував політичний проєкт "Фронт змін". Після парламентських виборів у 2012 році Пишний став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні – лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".

Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко вирішив піти з посади голови НБУ. Причиною такого рішення він вказав стан здоров'я.

Оданк після того, як Національне антикорупційне бюро повідомило Шевченку про підозру в нанесенні державному Укргазбанку 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги, він заявив, що "причиною його відставки став не лише стан здоров'я, а й політичний тиск, який його підірвав".