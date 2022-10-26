Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нового главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

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Соответствующий указ главы государства №736 опубликовала пресс-служба гаранта.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича - главу Национального банка Украины (по согласию)", - говорится в документе.

Согласно указу, из состава СНБО выведен бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого сейчас разыскивает НАБУ. Но он уверяет, что не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания.

Напомним, Кирилл Шевченко, уволенный 6 октября с должности главы Национального банка Украины, заявляет, что причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление.

НАБУ сообщило ему вскоре после увольнения о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за вывода средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах.

Рада назначила нового главу НБУ 7 октября. Его кандидатуру предложил Зеленский.