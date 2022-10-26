Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони (РНБО) нового голову Національного банку України Андрія Пишного.

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Відповідний указ очільника держави №736 опублікувала пресслужба гаранта.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича - голову Національного банку України (за згодою)", — йдеться в документі.

Згідно з указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка, якого зараз розшукує НАБУ. Але він запевняє, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування.

Нагадаємо, Кирило Шевченко, звільнений 6 жовтня з посади голови Національного банку України, заявляє, що причиною його відставки став не лише стан здоров'я, а й політичний тиск.

НАБУ повідомило йому незабаром після звільнення про підозру в нанесенні державному Укргазбанку 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги.

Рада призначила нового голову НБУ 7 жовтня. Його кандидатуру запропонував Зеленський.