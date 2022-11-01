В НБУ створили нову вертикаль підпорядкування: що змінилося і навіщо це потрібно

Для посилення ефективності управлінських процесів у Національному банку України створено нову вертикаль підпорядкування — "Фінансова стабільність". Також частково перерозподілено підрозділи за вертикалями підпорядкування і обов’язки між членами правління Національного банку.

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Про це 1 листопада повідомила пресслужба регулятора.

Нова вертикаль об'єднує в собі підпорядкування НБУ разом із Департаментом фінансової стабільності.

"Нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінансової стабільності", — пояснила пресслужба Нацбанку.

Крім того, до вертикалі "Загальний блок" увійшов Департамент стратегії та розвитку. Це зробили з метою посилення ролі стратегії в інституції та її оновлення, прискорення впровадження ключових змін фінансової системи та Національного банку, а також відповідно до загальної практики світових центральних банків.

"Зміни, що відбулися, відповідають кращій світовій практиці та рекомендаціям міжнародних фінансових організацій. Подібні принципи застосовуються в діяльності центральних банків, зокрема Банку Англії", — запевняють в НБУ.

Як тепер виглядає розподіл підрозділів за вертикалями підпорядкування НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний керує вертикаллю "Загальний блок", в структуру якого входять: департамент стратегії та розвитку, департамент безпеки, департамент персоналу, юридичний департамент, департамент внутрішнього аудиту, департамент комунікацій, департамент ризик-менеджменту, управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Офіс правління Національного банку України, Секретаріат Ради Національного банку України, відділ режимно-секретної роботи, відділ з питань запобігання та протидії корупції.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова керуватиме новою вертикаллю "Фінансова стабільність", до якої входять: департамент методології регулювання діяльності банків, департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, департамент фінансової стабільності.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Сергій Ніколайчук, належать: департамент монетарної політики та економічного аналізу, департамент статистики та звітності, управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

До вертикалі "Ринкові операції", яка перебуває під керівництвом Юрія Гелетія, належать такі підрозділи: департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності, департамент відкритих ринків, управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ.

До вертикалі "Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво якою здійснює Олексій Шабан, належать: департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, департамент грошового обігу, департамент інформаційних технологій, центральне сховище, державна скарбниця України, банкнотно-монетний двір НБУ.

У вертикалях "Пруденційний нагляд" та "Фінансово-адміністративний та операційний блок" склад структурних підрозділів не змінився, відбувся перерозподіл обов’язків між членами Правління. Першим керуватиме Дмитро Олійник, другим — Ярослав Матузка.