В Раде зарегистрировали законопроект о запрете российского рубля

Нардепы подали законопроект №7334 по запрету любого использования российского рубля в Украине в военное время.

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В числе пунктов документа:

запретить любое использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений;

принудительно депонировать активы в российских рублях до конца действия военного положения; это не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его;

вывести из гражданского оборота активы, выраженные в российских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, которые находятся под контролем резидентов РФ; этот процесс не требует решения суда, в отличие от конфискации;

запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля, за исключением случаев установления суммы репараций РФ в пользу Украины.

Предусмотрена также возможность ограничений на валюты других стран, которые способствуют агрессии РФ против Украины,

Незаконные действия с российскими рублями будут криминализированы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что дефолт России может наступить в течение нескольких недель.

А председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина 18 апреля заявила, что Россию ожидает всплеск цен на отдельные товары во втором и третьем кварталах 2022 года.