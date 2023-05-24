В Украине работает миссия МВФ: что оказалось в центре внимания

Представители Международного валютного фонда в рамках работы миссии по Украине должны оценить прогресс Киева по выполнению четырехлетней программы расширенного финансирования. Результаты работы миссии станут основой дальнейшего взаимодействия Украины с МВФ.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в своем заявлении на сайте фонда.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начала с представителями властей Украины обсуждение мер в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - заявил он.

В центре внимания представителей МВФ будут результаты работы Киева на пути к выполнению условий четырехлетней программы расширенного финансирования. Задача миссии — оценить течение экономических и финансовых событий в Украине, обновить перспективы и риски для экономики в соответствии с базовым сценарием. Специалисты также отменят существующие риски и могут внести коррективы в проект "негативного сценария".

Кроме того, представители МВФ оценят прогресс выполнения политических обязательств, а также обязательств в области налогово-бюджетной политики и денежно-кредитной политики.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев прокомментировал начало работы миссии МВФ, сказав: "Добавлю от себя, что началу работы миссии с первого пересмотра программы EFF предшествовала значительная подготовительная работа. Относительно фискальной политики, на прошлой неделе вместе с коллегами из Минфина, у ГНС были встречи с экспертами Фонда, в ходе которых обсуждали прогресс в выполнении программы, есть общее понимание необходимости удержания от непродуманных, не подкрепленных финансированием, популистских инициатив, по нашей инициативе, выполнения определенных обязательств. Например, продление моратория на штрафы и проверки для предпринимателей на территориях, приближенных к боевым действиям, как часть законопроекта 8401, который должен быть принят до конца июня, дискутируется и концептуально Фондом поддерживается".

Он ожидает, что деятельность миссии будет продуктивной и в конце концов закончится соглашением на уровне экспертов.

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