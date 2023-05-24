В Україні працює місія МВФ: що опинилося в центрі уваги

Представники Міжнародного валютного фонду в рамках роботи місії по Україні мають оцінити прогрес Києва з виконання чотирирічної програми розширеного фінансування. Результати роботи місії стануть основою для подальшої взаємодії України з МВФ.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян у своїй заяві на сайті фонду.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", —заявив він.

У центрі уваги представників МВФ будуть наявні результати роботи Києва на шляху до виконання умов чотирирічної програми розширеного фінансування. Завдання місії — оцінити перебіг економічних та фінансових подій в Україні, оновити перспективи та ризики для економіки відповідно до базового сценарію. Фахівці також отінять наявні ризики та можуть внести корективи до проєкту "негативного сценарію".

Крім того, представники МВФ оцінять прогрес виконання політичних зобов'язань, а також зобов’язань у галузях податково-бюджетної політики та грошово-кредитної політики.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев прокоментував початок роботи місії МВФ, сказавши: "Додам від себе, що початку роботи місії з першого перегляду програми EFF передувала значна підготовча робота. Щодо фіскальної політики, на минулому тижні разом з колегами з Мінфіну, ДПС мали зустрічі з експертами Фонду, в ході яких обговорювали прогрес у виконанні програми. Є спільне розуміння щодо необхідності утримання від непродуманих, не підкріплених фінансуванням, популістських ініціатив. За нашої ініціативи, виконання певних зобов’язань (напр., продовження мораторію на штрафи і перевірки для підприємців на територіях, наближених до бойових дій, як частина законопроекту 8401, що має бути прийнятий до кінця червня) дискутується і концептуально Фондом підтримується".

Він очікує, що діяльність місії буде продуктивною і зрештою закінчиться угодою на рівні експертів.

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