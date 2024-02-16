В Украине в этом году протестируют цифровую валюту "э-гривна"

Национальный банк Украины проведет открытое тестирование "э-гривны" до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие. В рамках эксперимента украинцы смогут обменять наличные и безналичные деньги на цифровые.

Об этом сообщил глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, пишет "Экономическая правда".

"Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений", - отметил Поддерёгин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В последствии те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать к участию своих клиентов.

Поддерегин подчеркнул, что объем эмиссии "э-гривны" в НБУ объявят после того, как поймут, сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании.

Начать второй пилотный проект по использованию "э-гривны" НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

"В рамках эксперимента все желающие протестовать "э-гривны" смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги. Подход, который ввели в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем", - отметил Поддерегин.

Он подчеркнул, что цель второго эксперимента по использованию "э-гривны" в Украине - выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и вообще существует ли необходимость в ее внедрении. В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн.

Первый эксперимент по применению "э-гривны" НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, начавших тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 "э-гривны", которыми пользовались только работники регулятора.

В общей сложности, тогда было совершено 208 операций перевода между электронными кошельками, 82 операции пополнения этих кошельков, 42 операции обмена "э-гривен" на безналичные деньги, 40 операций переводов для нужд бойцов, воевавших на Донбассе и 19 операций пополнения мобильного счета.

Криптовалюта в Украине: решение власти

Еще в 2017 году НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссия по регулированию в сфере рынков финансовых услуг, опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что "сложная правовая природа криптовалют" не позволяет признать их денежными средствами, валютой, платежным средством другой страны, валютной ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами или денежным суррогатом.

В феврале 2022-го Верховная Рада приняла законопроект "О виртуальных активах". Предполагалось, что он позволит запустить легальный рынок таких активов, но заработает после того, как парламент поддержит еще один проект – налогообложение операций с криптовалютой.

Однако позже член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко объяснял в интервью Delo.ua, что рабочая группа, которая должна была наработать изменения в Налоговый кодекс, не смогла выписать необходимые нормы, поскольку в законе "О виртуальных активах" существуют правовые неопределенности.

Поэтому было решено, что закон должен доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa – европейского документа, предусматривающего регулирование виртуальных активов в ЕС.

В то же время в Национальной стратегии доходов, опубликованной правительством, указано, что в течение 2024 года планируется проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте.

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