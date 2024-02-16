В Україні цього року протестують цифрову валюту "е-гривня"

Національний банк України проведе відкрите тестування “е-гривні” до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти усі охочі. В рамках експерименту українці зможуть обміняти свої готівкові та безготівкові гроші на цифрові.

Про це повідомив голова Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін, пише "Економічна правда".

"Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків", - зауважив Поддєрьогін.

За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Поддєрьогін підкреслив, що обсяг емісії "е-гривні" в НБУ оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні.

Розпочати другий пілотний проєкт з використання е-гривні НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

"У межах експерименту всі охочі протестувати "е-гривні" зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші. Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити людей, ми не плануємо", -зазначив Поддєрьогін.

Він наголосив, що мета другого експерименту із використання "е-гривні" в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні. В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн.

Перший експеримент із застосування "е-гривні" НБУ провів у 2018 році, ставши одним із перший центральних банків у світі, котрі почали тестувати використання цифрових грошей. В межах першого пілотного проєкту Нацбанк випустив 5443 "е-гривні", якими користувалися лише працівники регулятора.

Загалом, тоді було здійснено 208 операцій переказу між електронними гаманцями, 82 операції поповнення цих гаманців, 42 операції обміну "е-гривень" на безготівкові гроші, 40 операцій переказів для потреб бійців, які воювали на Донбасі та 19 операцій поповнення мобільного рахунку.

Криптовалюта в Україні: рішення влади

Ще у 2017 році НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Нацкомісія з регулювання у сфері ринків фінансових послуг, опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що "складна правова природа криптовалют" не дозволяє визнати їх грошовими коштами, валютою, платіжним засобом іншої країни, валютною цінністю, електронними грошима, цінними паперами чи грошовим сурогатом.

У лютому 2022-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи". Передбачалося, що він дозволить запустити легальний ринок таких активів, але запрацює після того, як парламент підтримає ще один проєкт – про оподаткування операцій із криптовалютою.

Проте пізніше член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Юрій Бойко пояснював в інтервʼю Delo.ua, що робоча група, яка мала напрацювати зміни до Податкового кодексу, не змогла виписати необхідні норми, оскільки в законі "Про віртуальні активи" існують правові невизначеності.

Тому було вирішено, що закон потрібно допрацювати та імплементувати в цей документ норми MiCa – європейського документа, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС.

Водночас у Національній стратегії доходів, яку опублікував уряд, вказано, що протягом 2024 року планується проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com