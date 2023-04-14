Во время войны украинцы смогут сохранить деньги, если будут придерживаться стратегии диверсификации – ICU

Каждый украинец должен выбрать оптимальную стратегию диверсификации, которая во время полномасштабной войны поможет сохранить деньги от любых рисков. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает заместитель директора ICU Евгения Грищенко.

Эксперт предложила придерживаться следующих рекомендаций в рамках стратегии диверсификации.

Первое. Необходимо иметь определенную сумму наличными, поскольку деньги могут понадобиться для разных задач: покупки в магазине или незапланированная поездка из одного города в другой. Во время войны человек должен быть готов к разным вызовам.

Второе. Также нужно хранить деньги на банковском счету. Тогда можно легко оплатить базовые расходы – коммунальные услуги, мобильную связь, топливо и т.д. Или, например, есть возможность быстро перечислить деньги тем, кому необходимо.

Третье. Важно думать о сохранности своих средств. Поэтому следует использовать привычные инструменты для накопления в гривне и иностранной валюте – депозиты, ОВГЗ. Но по возможности нужно выбирать стабильные варианты с хорошей доходностью.

"Также следует использовать несколько инвестиционных инструментов, чтобы максимально оградить свои средства от возможных рисков. Деньги также следует диверсифицировать в зависимости от собственных будущих потребностей", - говорит Грищенко.

Напомним, в начале весны стало известно, что украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении "Дія" , инвестировав 500 млн гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны.