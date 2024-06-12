Что такое инвестиции и как их правильно вести?

Пассивный доход, приумножение капитала, магия сложных процентов – это термины как раз про инвестирование и всё, что с этим связано. Инвестиции относятся к категории пассивных доходов, но при правильном подходе и отношении к деньгам могут в несколько раз превысить активный доход, то есть заработок денег. Главное кредо каждого инвестора — деньги должны работать. А в обмен на это нужно хорошо понять принцип инвестирования, управления активами, а также уметь составлять инвестиционный портфель. И совсем не обязательно быть миллионером или вторым Уорреном Баффетом, чтобы зарабатывать на инвестициях.

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Что такое инвестиции?

Любая инвестиция предполагает вложение денег в нечто, обещающее определенные перспективы и возможности для прибыли. Это не то же, что и бизнес или трейдинг, потому что первое означает ведение определенной деятельности с целью получения прибыли, а второе — спекуляцию на разнице цен.

По сути, инвестиции – это вложение финансовых или иных ресурсов в определённые активы или проекты с целью получения прибыли или достижения другой экономической выгоды в будущем. То есть вы вкладываете свои деньги во что-то сегодня, чтобы извлечь из этого прибыль завтра.

Инвестиции могут осуществляться в разные сферы, как бизнес, недвижимость, ценные бумаги, образование, технологии, а также другие активы, имеющие потенциал для роста стоимости или генерирования дохода.

Какими бывают инвестиции

Хотя инвестиции всегда предусматривают определенные взносы в целях получения прибыли, их принципы и методы могут отличаться. Актив для инвестирования выбирают, опираясь на горизонт инвестирования, степень рискованности, цель инвестирования и т.д.

Условно инвестиции можно разделить по нескольким критериям:

По форме собственности

1. Прямые: предусматривают приобретение и учреждение новых предприятий.

2. Портфельные: включают инвестирование в ценные бумаги, такие как акции и облигации.

По типу активов

1.Реальные: вложения в ощутимые активы, например недвижимость, автомобили, сырье или оборудование.

2. Денежные: инвестиции в валюту и ценные бумаги.

По риску

1. Консервативные: инвестиции в стабильные активы с низким риском, например депозиты.

2. Агрессивные: вложения в рисковые, но потенциально высокодоходные активы, такие как стартапы или криптовалюты.

По продолжительности

1. Краткосрочные: горизонт инвестиций до одного года.

2. Среднесрочные: горизонт инвестиций от 1 до 3 лет.

3. Долгосрочные: инвестиции на несколько лет или больше.

По целям инвестирования

1. Доходные: инвестирование в целях получения стабильной прибыли, например, от аренды недвижимости.

2. Ростовые: вложения с целью увеличения стоимости актива, таких как акции компаний с высоким потенциалом роста.

По лицу инвестора

1. Государственные: деньги вкладывает государство.

2. Корпоративные: деньги вкладывает бизнес.

3. Частные: деньги вкладывает физическое лицо.

Во что чаще всего вкладываются инвесторы?

Существует множество вариантов для приумножения капитала из-за инвестиций, причем это возможно как для среднестатистического человека, так и для солидного предпринимателя.

Это можно делать как самостоятельно, управляя активами по своему усмотрению, так и доверив управление инвестициями компаниям. Рассмотрим наиболее популярные варианты, которые чаще всего выбирают украинские инвесторы.

Бизнес

Хотя инвестиции в бизнес часто выглядят привлекательно и могут приносить значительные доходы, они тоже имеют свои риски. Бизнес – это, прежде всего, рискованное и затратное дело.

Инвестирование в бизнес требует полного привлечения, постоянной оптимизации бюджета, расчета рисков и быстрого реагирования на изменения.

Ценные бумаги

Ценные бумаги, такие как акции и облигации, считаются одним из наиболее безопасных и ликвидных видов инвестирования. Они позволяют быстро покупать и продавать активы на бирже. Что является примерами ценных бумаг:

акции и облигации ;

и ; векселя ;

; депозитарные расписки ;

; инвестиционные сертификаты .

Согласно данным Gallup и SMIDA, 46% населения США инвестирует в фондовый рынок, в то время как в Украине этот показатель составляет всего 1%.

Депозиты

Наиболее понятный инструмент инвестирования, не требующий значительных усилий. Доходность депозитов в Украине составляет 18-20% в гривне и до 4% в долларах.

Вкладываясь в депозиты, вы не обеспечите себе высокие прибыли, поскольку банки используют эти средства для инвестирования в более выгодные активы, такие как государственные облигации, оставляя вкладчикам лишь долю прибыли.

Недвижимость

Один из самых популярных и прибыльных вариантов инвестиций. Многие могут даже считать его беспроигрышным вариантом. Но здесь все равно существуют риски, в частности связанные с недобросовестными застройщиками.

Инвестиции в недвижимость в Украине остаются привлекательными даже вопреки войне, особенно на западных и центральных регионах. В частности, инвестировать можно в жилую недвижимость (квартира или дом) или в землю.

Венчурные инвестиции

Это вложения капитала в новые предприятия, обладающие высоким потенциалом развития, но также сопровождающимися высокими рисками. То есть этот тип инвестиций обычно направляется на финансирование стартапов и других инновационных проектов на начальных этапах их развития. Примером венчурных инвестиций могут быть:

новые предприятия и стартапы;

технологии;

исследования и разработки;

биотехнологии и медицина;

зеленая энергетика и экология;

креативная индустрия.

Следовательно, венчурные инвестиции предполагают получение прибыли за счет перспектив, роста компании и ее продаж.

Капитальные инвестиции

Это когда вы вкладываете средства в долгосрочные активы предприятия для обеспечения роста производственных мощностей, повышения эффективности или модернизации технологий.

Например, инвестиции в строительство какого-то завода и фабрики, закупка и установка новых машин, инвестиции в электростанции и другие мощности. Эти инвестиции обычно осуществляются зрелыми компаниями и характеризуются умеренным уровнем риска и стабильной прибыльностью.

Прямые иностранные инвестиции

Это вложения, осуществляемые иностранными компаниями или физическими лицами в экономику другой страны через приобретение доли в местных предприятиях или создание новых филиалов. Прямые иностранные инвестиции всегда рассчитываются в долларах США.

Они могут предусматривать приобретение активов, строительство новых производственных объектов или предоставление капитала для расширения деятельности.

Такие прямые инвестиции способствуют передаче технологий, созданию рабочих мест и экономическому росту страны реципиента, но также связаны с политическими, экономическими и валютными рисками.

Криптовалюты

Все больше людей предпочитают инвестиции в крипту, причем в наиболее продвинутые и популярные монеты. По сути, такие вложения могут обеспечить высокий доход (12% и более) благодаря участию в блокчейн-проектах и ​​стейкинге токенов и не только. Криптовалюты позволяют получать значительные прибыли за короткий период и обладают высокой ликвидностью.

Следовательно, инвестиции — это путь к расширению финансовых возможностей, позволяющий приумножать капитал, добиваться независимости и развивать свой финансовый потенциал. Несмотря на риски, грамотное инвестирование может заставить финансы работать на вас.