Введення в інвестування: що таке інвестиції та як їх правильно вести?

Пасивний дохід, примноження капіталу, магія складних відсотків — ці терміни як раз про інвестування та усе, що з цим пов’язане. Інвестиції належать до категорії пасивних доходів, але при правильному підході та ставленні до грошей можуть в декілька разів перевищити активний дохід, себто заробіток грошей. Головне кредо кожного інвестора — гроші мають працювати. А в обмін на це потрібно добре зрозуміти принцип інвестування, управління активами, а також вміти складати інвестиційний портфель. І зовсім не обов’язково бути мільйонером чи другим Уорреном Баффетом, щоб заробляти на інвестиціях.

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Що таке інвестиції?

Будь-яка інвестиція передбачає вкладання грошей у щось, що обіцяє певні перспективи та можливості для прибутку. Це не те саме, що і бізнес, або трейдинг, тому що перше означає ведення певної діяльності з метою отримання прибутку, а друге — спекуляцію на різниці цін.

По суті, інвестиції — це вкладення фінансових або інших ресурсів у певні активи або проєкти з метою отримання прибутку або досягнення іншої економічної вигоди в майбутньому. Тобто ви вкладаєте свої гроші в щось сьогодні, щоб отримати з цього прибуток завтра.

Інвестиції можуть здійснюватися в різні сфери, як то бізнес, нерухомість, цінні папери, освіта, технології, а також активи, що мають потенціал для зростання вартості або генерування доходу.

Якими бувають інвестиції

Хоча інвестиції завжди передбачають певні внески з метою отримання прибутку, їх принципи та методи можуть відрізнятися. Актив для інвестування обирають, спираючись на горизонт інвестування, ступінь ризикованості, мету інвестування тощо. Умовно інвестиції можна розділити за декількома критеріями:

За формою власності

1. Прямі: передбачають придбання акцій та заснування нових підприємств.

2. Портфельні: включають інвестування в цінні папери, такі як акції та облігації.

За типом активів

1.Реальні: вкладення у відчутні активи, як-от нерухомість, автомобілі, сировина або обладнання.

2. Фінансові: інвестиції у валюту та цінні папери.

За ризиком

1. Консервативні: інвестиції у стабільні активи з низьким ризиком, наприклад депозити.

2. Агресивні: вкладення у ризикові, але потенційно високо прибуткові активи, такі як стартапи або криптовалюти.

За тривалістю

1. Короткострокові: горизонт інвестицій до одного року.

2. Середньострокові: горизонт інвестицій від 1 до 3 років.

3. Довгострокові: інвестиції на кілька років або більше.

За цілями інвестування

1. Дохідні: інвестування з метою отримання стабільного прибутку, наприклад, від оренди нерухомості.

2. Ростові: вкладення з метою збільшення вартості активу, як-от акції компаній з високим потенціалом зростання.

За особою інвестора

1. Державні: гроші вкладає держава.

2. Корпоративні: гроші вкладає бізнес.

3. Приватні: гроші вкладає фізична особа.

У що найчастіше вкладаються інвестори?

Існує безліч варіантів для примноження капіталу через інвестиції, причому це можливо як для середньостатистичної людини, так і для солідного підприємця.

Це можна робити як самостійно, керуючи активами на свій розсуд, так і довіривши управління інвестиціями компаніям. Розглянемо найбільш популярні варіанти, які найчастіше обирають українські інвестори.

Бізнес

Хоча інвестиції в бізнес часто виглядають привабливо і можуть приносити значні прибутки, вони також мають свої ризики. Бізнес – це насамперед ризикована і затратна справа.

Інвестування в бізнес вимагає повного залучення, постійної оптимізації бюджету, розрахунку ризиків і швидкого реагування на зміни.

Цінні папери

Цінні папери, такі як акції та облігації, вважаються одним з найбільш безпечних і ліквідних видів інвестування. Вони дозволяють швидко купувати та продавати активи на біржі. Що є прикладами цінних паперів:

акції та облігації ;

та ; векселі ;

; депозитарні розписки ;

; інвестиційні сертифікати

Згідно з даними Gallup та SMIDA, 46% населення США інвестує у фондовий ринок, тоді як в Україні цей показник становить лише 1%.

Депозити

Найбільш зрозумілий інструмент інвестування, що не вимагає значних зусиль. Дохідність депозитів в Україні становить 18-20% у гривні та до 4% у доларах.

Вкладаючись в депозити, ви не забезпечите собі високих прибутків, оскільки банки використовують ці кошти для інвестування у більш вигідні активи, такі як державні облігації, залишаючи вкладникам лише частку прибутку.

Нерухомість

Один з найбільш популярних та прибуткових варіантів інвестицій. Багато хто може навіть вважати це безпрограшним варіантом. Але тут все одно існують ризики, зокрема, пов'язані з недобросовісними забудовниками.

Інвестиції в нерухомість в Україні залишаються привабливими навіть попри війну, особливо на західних та центральних регіонах. Зокрема, інвестувати можна в житлову нерухомість (квартира чи будинок) або в землю.

Венчурні інвестиції

Це вкладення капіталу в нові підприємства, які мають високий потенціал розвитку, але також супроводжуються високими ризиками. Тобто, цей тип інвестицій зазвичай спрямовується на фінансування стартапів та інших інноваційних проєктів на початкових етапах їх розвитку. Прикладом венчурних інвестицій можуть бути:

нові підприємства та стартапи;

технології;

дослідження та розробки;

біотехнології та медицина;

зелена енергетика та екології;

креативні індустрії.

Відтак, венчурні інвестиції передбачають отримання прибутку за рахунок перспектив, росту компанії та її продажів.

Капітальні інвестиції

Це коли ви вкладаєте кошти у довгострокові активи підприємства, для зростання виробничих потужностей, підвищення ефективності або модернізації технологій.

Наприклад інвестиції в будівництво якогось заводу та фабрики, закупівля та встановлення нового обладнання, інвестиції в електростанції та інші потужності. Ці інвестиції зазвичай здійснюються зрілими компаніями і характеризуються помірним рівнем ризику та стабільною прибутковістю.

Прямі іноземні інвестиції

Це вкладення, що здійснюються іноземними компаніями або фізичними особами в економіку іншої країни через придбання частки в місцевих підприємствах або створення нових філій. Прямі іноземні інвестиції завжди розраховуються в доларах США.

Вони можуть передбачати придбання активів, будівництво нових виробничих об'єктів або надання капіталу для розширення діяльності.

Такі прямі інвестиції сприяють передачі технологій, створенню робочих місць і економічному зростанню країни-реципієнта, але також пов'язані з політичними, економічними та валютними ризиками.

Криптовалюти

Все більше людей надають перевагу інвестиціям в крипту, причому в найбільш просунуті та популярні монети. Власне, такі вкладення можуть забезпечити високий дохід (12% і більше) завдяки участі у блокчейн-проєктах та стейкінгу токенів і не тільки. Криптовалюти дозволяють отримувати значні прибутки за короткий період і мають високу ліквідність.

Отже, інвестиції — це шлях до розширення фінансових можливостей, який дозволяє примножувати капітал, досягати незалежності та розвивати свій фінансовий потенціал. Незважаючи на ризики, грамотне інвестування дозволяє змусити фінанси працювати на вас.