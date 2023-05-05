Google показала тизер своего первого складного смартфона (ВИДЕО)

Компания Google официально показала, как будет выглядеть Pixel Fold – ее первый складной смартфон. Техногигант создал веб-страницу своего будущего гаджета.

Фирма анонсировала, что узнать больше о Pixel Fold можно будет на конференции для разработчиков Google I/O 10 мая.

На странице смартфона желающие могут подписаться на новости об устройствах, в частности, о Pixel Fold.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8 — Made by Google (@madebygoogle) May 4, 2023 Так будет выглядеть Pixel Fold

Как отмечает TechCrunch, дизайн будущей новинки соответствует остальной линейке устройств Pixel, включая знакомую панель камеры, содержащую несколько объективов, расположенных сзади. При этом нет видимой внутренней камеры: это означает, что компания либо разместила ее под дисплеем (вряд ли), либо использует достаточно значительную рамку, чтобы скрыть ее.

На внутреннем экране есть видимая складка. Кнопки питания и громкости, а также решетки динамиков расположены сверху. Нижнюю часть смартфона не видно, но можно с уверенностью сказать, что устройство имеет порт USB-C. В целом Pixel Fold выглядит довольно тонким, что особенно важно для складного смартфона.

Напомним, CNBC писало, что Google планирует выпустить складной смартфон в июне. По данным СМИ, гаджет будет стоить более 1700 долларов и станет самым дорогим телефоном в линейке Google Pixel.