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Google показала тизер свого першого складаного смартфона (ВІДЕО)

Pixel Fold, смартфони
Pixel Fold. Фото: скриншот / Google

Компанія Google офіційно показала, як виглядатиме Pixel Fold – її перший смартфон, який складається. Техногігант створив вебсторінку свого майбутнього ґаджета.

Фірма анонсувала, що дізнатися більше про Pixel Fold можна буде на конференції для розробників Google I/O 10 травня.

На сторінці смартфона бажаючі можуть підписатися на новини про пристрої, зокрема, про Pixel Fold.

Так виглядатиме&nbsp;Pixel Fold

Як зауважує TechCrunch, дизайн майбутньої новинки відповідає решті лінійки пристроїв Pixel, включаючи знайому панель камери, яка містить кілька об’єктивів, розташованих ззаду. При цьому немає видимої внутрішньої камери: це означає, що компанія або розташувала її під дисплеєм (навряд чи), або використовує досить значну рамку, щоб приховати її.

На внутрішньому екрані є видима складка. Кнопки живлення й гучності, а також решітки динаміків розташовані зверху. Нижню частину смартфона не видно, але можна з упевненістю сказати, що пристрій має порт USB-C. Загалом Pixel Fold виглядає досить тонким, що особливо важливо для складаного смартфона.

Нагадаємо, CNBC писало, що Google планує випустити складаний смартфон у червні. За даними ЗМІ, ґаджет коштуватиме понад 1700 доларів і стане найдорожчим смартфоном у лінійці Google Pixel.

Автор:
Артем Ющенко