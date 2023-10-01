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Гаджеты
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Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения

Pixel Buds Pro, наушники
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks

Google планирует выпустить наушники Pixel Buds Pro в цветах Porcelain (белые) и Sky Blue (голубые). Теперь благодаря изображениям, которые опубликовал сайт TheTechOutlook совместно с инсайдером OnLeaks, можно подробно увидеть, как будут выглядеть новые варианты вкладышей.

Эти наушники определенным образом будут дополнять новый смартфон Google Pixel 8 Pro, презентация которого ожидается 4 октября. По данным Mysmartprice, гаджет выйдет, в частности, в цветах Porcelain и Sky Blue.

Фото 2 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 3 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 4 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 5 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 6 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 7 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 8 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Porcelain. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 9 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 10 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 11 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 12 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 13 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 14 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 15 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 16 — Google выпустит наушники Pixel Buds Pro в новых цветах: появились изображения
Pixel Buds Pro Sky Blue. Источник: TheTechOutlook x OnLeaks

Pixel Buds Pro: характеристики

Сейчас Pixel Buds Pro доступны в цветах Coral (коралловые), Lemongrass (светло-зеленые), Fog (серые) и Charcoal (черные).

Наушники имеют 11-миллиметровый драйвер, 6-ядерный аудиопроцессор и используют специальные алгоритмы для устранения шума. Также есть функция под названием Silent Seal для адаптации к форме ушей, чтобы максимизировать шумопоглощение.

Как утверждает Google, в режиме активного шумоподавления Pixel Buds Pro имеют до 7 часов автономной работы, без него – до 11. Футляр обеспечивает до 20 часов прослушивания при включенном активном шумопоглощении, при выключенном – до 31 часа, а также поддерживает беспроводную зарядку.

В США наушники продаются за 199,99 долларов.

Автор:
Артем Ющенко