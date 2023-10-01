Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення

Компанія Google планує випустити навушники Pixel Buds Pro у кольорах Porcelain (білі) та Sky Blue (блакитні). Тепер завдяки зображенням, які опублікував сайт TheTechOutlook спільно з інсайдером OnLeaks, можна детально побачити, як виглядатимуть нові варіанти вкладишів.

Ці навушники певним чином доповнюватимуть новий смартфон Google Pixel 8 Pro, презентація якого очікується 4 жовтня. За даними Mysmartprice, ґаджет вийде, зокрема, в кольорах Porcelain і Sky Blue.

Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks

Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks

Pixel Buds Pro: характеристики

Наразі Pixel Buds Pro доступні в кольорах Coral (коралові), Lemongrass (світло-зелені), Fog (сірі) і Charcoal (чорні).

Навушники мають 11-міліметровий драйвер, 6-ядерний аудіопроцесор і використовують спеціальні алгоритми для усунення шуму. Також наявна функція під назвою Silent Seal для адаптації до форми вух, щоб максимізувати шумопоглинання.

Як стверджує Google, в режимі активного шумозаглушення Pixel Buds Pro мають до 7 годин автономної роботи, без нього – до 11. Футляр забезпечує до 20 годин прослуховування при ввімкненому активному шумопоглинанні, а при вимкненому – до 31 години, а також підтримує бездротову зарядку.

У США навушники продаються за 199,99 доларів.