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Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення

Pixel Buds Pro, навушники
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks

Компанія Google планує випустити навушники Pixel Buds Pro у кольорах Porcelain (білі) та Sky Blue (блакитні). Тепер завдяки зображенням, які опублікував сайт TheTechOutlook спільно з інсайдером OnLeaks, можна детально побачити, як виглядатимуть нові варіанти вкладишів.

Ці навушники певним чином доповнюватимуть новий смартфон Google Pixel 8 Pro, презентація якого очікується 4 жовтня. За даними Mysmartprice, ґаджет вийде, зокрема, в кольорах Porcelain і Sky Blue.

Фото 2 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 3 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 4 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 5 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 6 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 7 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 8 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Porcelain. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 9 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 10 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 11 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 12 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 13 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 14 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 15 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks
Фото 16 — Google випустить навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах: зʼявилися зображення
Pixel Buds Pro Sky Blue. Джерело: TheTechOutlook x OnLeaks

Pixel Buds Pro: характеристики

Наразі Pixel Buds Pro доступні в кольорах Coral (коралові), Lemongrass (світло-зелені), Fog (сірі) і Charcoal (чорні).

Навушники мають 11-міліметровий драйвер, 6-ядерний аудіопроцесор і використовують спеціальні алгоритми для усунення шуму. Також наявна функція під назвою Silent Seal для адаптації до форми вух, щоб максимізувати шумопоглинання.

Як стверджує Google, в режимі активного шумозаглушення Pixel Buds Pro мають до 7 годин автономної роботи, без нього – до 11. Футляр забезпечує до 20 годин прослуховування при ввімкненому активному шумопоглинанні, а при вимкненому – до 31 години, а також підтримує бездротову зарядку.

У США навушники продаються за 199,99 доларів.

Автор:
Артем Ющенко