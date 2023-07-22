OpenAI сообщила, когда запустит ChatGPT для смартфонов и планшетов на Android

Программа ChatGPT для операционной системы Android выйдет на следующей неделе. Об этом 21 июля сообщила компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота.

Конкретный день запуска приложения неизвестен. Однако OpenAI разместила ссылку на страницу для предварительной регистрации в Google Play, чтобы желающие могли установить программу, как только она станет доступной.

Компания запустила официальное приложение чат-бота для iOS в мае. Тогда было анонсировано, что в скором времени ChatGPT появится и на Android-гаджетах.

В OpenAI утверждали, что приложение не будет иметь рекламы, является бесплатным и синхронизирует историю на разных устройствах. Также в него интегрирована система распознавания речи с открытым кодом, позволяющая голосовой ввод.

Официальное приложение для iOS и Android создали на фоне появления в App Store и Google Play сомнительных неофициальных программ, который якобы обеспечивают доступ к ChatGPT.

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