- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
OpenAI сообщила, когда запустит ChatGPT для смартфонов и планшетов на Android
Программа ChatGPT для операционной системы Android выйдет на следующей неделе. Об этом 21 июля сообщила компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота.
Конкретный день запуска приложения неизвестен. Однако OpenAI разместила ссылку на страницу для предварительной регистрации в Google Play, чтобы желающие могли установить программу, как только она станет доступной.
Компания запустила официальное приложение чат-бота для iOS в мае. Тогда было анонсировано, что в скором времени ChatGPT появится и на Android-гаджетах.
В OpenAI утверждали, что приложение не будет иметь рекламы, является бесплатным и синхронизирует историю на разных устройствах. Также в него интегрирована система распознавания речи с открытым кодом, позволяющая голосовой ввод.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Официальное приложение для iOS и Android создали на фоне появления в App Store и Google Play сомнительных неофициальных программ, который якобы обеспечивают доступ к ChatGPT.
Источник фото: ua.depositphotos.com