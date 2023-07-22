OpenAI повідомила, коли запустить ChatGPT для смартфонів і планшетів на Android

Програма ChatGPT для операційної системи Android вийде наступного тижня. Про це 21 липня повідомила компанія OpenAI, яка займається розробкою чатбота.

Конкретний день запуску додатку невідомий. Однак OpenAI розмістила посилання на сторінку для попередньої реєстрації в Google Play, щоб бажаючі могли встановити програму, щойно вона стане доступною.

Компанія запустила офіційний застосунок чатбота для iOS у травні. Тоді було анонсовано, що незабаром ChatGPT з’явиться й на Android-ґаджетах.

В OpenAI стверджували, що застосунок не матиме реклами, є безкоштовним та синхронізує історію на різних пристроях. Також у нього інтегровано систему розпізнавання мовлення з відкритим кодом, яка дозволяє голосове введення.

Офіційний додаток для iOS й Android створили на тлі появи в App Store та Google Play сумнівних неофіційних програм, які нібито забезпечують доступ до ChatGPT.

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