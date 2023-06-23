ChatGPT підставив юристів: у США виписали штраф за дезінформацію, надану нейромережею

Юристів у США оштрафували на 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нью-Йоркська юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів, після того, як суд встановив, що двоє юристів фірми використовували фальшиві цитати.

Як зазначають ЗМІ, ця справа стала першою у світі, де штучний інтелект підставив людину та став причиною покарання.

Втім, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею. Більше того, вони продовжували наполягати на правдивості наданих даних.

Як стверджує Bloomberg, юристами була використана нейромережа ChatGPT.

Нагадаємо, що останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології. Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Також Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект.

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